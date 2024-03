BUBA MIRANOVIĆ ZAVRŠILA U BOLNICI! Zapostavila karijeru zbog zdravlja - Oporavak još traje, uz nju je cela porodica

Biljana Bosiljčić, poznatija kao Buba Miranović, završila je bolnici, saznaje Kurir.

Pevačici se nedavno slošilo u kući zbog čega je hitno prebačena u zdravstvenu ustanovu. Muzičkoj zvezdu su urađene neophodne kontrole i ustanovljeno je da joj je problem pravi autoimuna bolest. Posle nekoliko sati Buba je puštena na kućno lečenje, gde se još opravlja.

- Bilo je baš napeto. Buba je bila jako malaksala. Delovala je iscrpljeno. Nije mogla da stoji na nogama, pa su joj odmah dali infuziju. Urađeni su joj specijalistički pregledi i prepisana određena terapija. Lekari su smatrali da nije bilo potrebe da ostane u bolnici, pa je lečenje nastavila u porodičnom domu.. Oporavak i dalje traje, a uz nju je cela porodica - priča naš izvor blizak Miranovićevoj.

Buba se pre izvesnog vremena povukla iz javnog života, ne snima, ne nastupa, ne gostuje po emisijama, a i intervjue nije davala veoma dugo. Poslednji je bio upravo za naš list gde je otvorila dušu i u životnoj priči otkrila manje poznate detalje iz života.

- To nije bila odluka, tipa, sad sam sela i sebi rekla: „Ja od danas neću više da radim." Jednostavno sam počela da odbijam tezge, ne znam iz kog razloga. Nešto mi se nije dopalo... Bilo mi je - ili mi je ovo daleko, moram da idem autom čak za Bosnu, Vrnjačka Banja, to mi je tri sata vožnje... I tako, malo-pomalo, prestala sam da radim. Evo, sad mi stoji pesma koju sam snimila pre godinu i po dana kod Raleta u studiju, završena, samo treba da je pustim i još uvek stoji u kompjuteru, mrdnula prstom nisam. Nemam odgovor zašto. Opet razmišljam, sad ću ja to da izbacim, pa moram da idem da gostujem po emisijama, da pričam nešto... To je ono kad se čovek ulenji, pa razmišljam: „Šta će mi sve to kad neću da tezgarim"... Uvek nalazim nekakve izgovore. Ali ko zna, možda se vratim.

Pevačica je nedavno postala i baka po drugo put. Njen sin je dobi ćerku i u krugu porodice su obeležili ovaj srećan događaj. Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Miranovićevom, ali ona nije odgovarala na naše pozive.

Autor: pink.rs