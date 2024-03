'BOLJE DA ME MUŽ IZDRŽAVA NEGO DA ZAVRŠIM U LAZI' Sanja Đorđević ŠOKIRALA SVE, pa progovorila o dugogodišnjem braku: Perica mi je u početku bio ružan...

Pevačica Sanja Đorđević već decenijama uživa u skladnom braku sa suprugom Pericom koji se u mladosti profesionalno bavio fudbalom.

Sanja je jednom prilikom za Grand ispričala kako je upoznala muža, a otvoreno je priznala da joj se Perica na početku nije dopao.

-Mi smo se zabavljali nekoliko meseci, upoznali smo se slučajno preko moje prijateljice. Meni je Perica u početku bio ružan, ali sam se posle zaljubila u njega. Jedno veče smo sedeli u nekom kafiću i on zapeo da idem kod njega da prespavam. Ja odem, ne znam ni kako me je ubedio na kraju. Međutim, njegova majka je rano ujutro, pre nego što sam ja ustala, javila celoj familiji u Sarajevu da se njen sin oženio i, naravno, rekla je i mojim roditeljima, koji su se šokirali kad su to čuli. Posle toga nisam mogla nazad – rekla je Đorđevićeva jednom prilikom za Grand.

U medijima su nedavno kružile priče da je Sanja napustila estradu jer dobro živi, a ona je tada odgovorila na navode da je muž izdržava.

-Bogu hvala, pa sam se dobro udala. Bolje muž da me izdržava nego da me posećuje u "Lazi". Šalim se, uvek sam imala podršku u suprugu i to mi je stvarno mnogo iznačilo – kazala je pevačica, koja sa suprugom pericom ima ćerku Ivanu, koja je doktor nauka.

Autor: N. Ž.