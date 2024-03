Aktuelnim učesnicima "Elite" i ljubavnom paru Mioni Jovanović i Nenadu Aleksiću Ša od sinoć više ništa nije isto, s obzirom na to da se u Belu kuću uselio Mionin bivši dečko Stanislav Krofak, koji se tom prilikom pri samom ulasku odmah suočio sa Aleksićem.

Naime, on se odmah suočio sa Aleksićem, te je tom prilikom poželeo da isteraju sve na čistac, s obzirom na to da je već mesecima unazad, Stanislav glavna tema njihovih sukoba, a milioni gledalaca netremice su gledali ovaj sukob, što vi možete pogledati u video-prilogu u nastavku ovog teksta:

S tim u vezi, stupili smo u kontakt sa drugaricom Nenada Aleksića Ša, bivšom zadrugarkom Anom Spasojević, koja je za naš portal prokomentarisala aktuelnu situaciju u "Eliti".

- Meni je to prezanimljivo. Mislim prezanimljivo, jeste da će Ša da bude loše, biće katastrofa to je sigurno, ali mi je prezanimljiv ovaj ulazak da se raskrinka Miona, znači to je strašno. Vidi se da riba folira, da je boli ku**c za Ša, da je sve marketing, slava i bilo šta. Sinoć kada je ušao Stanislav, Miona se zaledila, nije joj bilo dobro, zaledila se. Toliko je bilo zanimljivo da sam ja svoj lajv na tiktoku ugasila da bi gledala ulazak Stanislava, svi su bili u šoku. Ša glumi da je sve dobro i da je sve super, prvi Mionin i njegov kontakt, prva rasprava, prvi bilo kakav kontakt da l preko novinara, pitanja gledalaca, klipova, to će da bude karambol, haos! Ša je ljubomoran nenormalno, posesivan, on je njoj zamerao neke gluposti i sitnice dok Stanislav nije bio tu, a zamisli kako će da bude sada kada je ovaj unutra?! Tako da, biće tu svega, Ša neće biti dobro, Ša će da poludi, ja mu to ne želim, ali se toliko zavozao, toliko veruje Mioni, kao i za svaku što se zaje**o i zalepio, tako je i za Mionu, ali za ovu se žešće zaje**o, jer se vidi da emocija ne postoji, nula! - istakla je bivša zadrugarka.

"Žao mi je Ša, zaje**o se!" Ana Spasojević nije mogla da ostane dužna, te je žestoko oplela po Mioni Jovanović, sadašnjoj devojci njenog prijatelja Ša: - Žao mi je Ša, on je moj prijatelj, ali da se zaje**o, zaje**o se. Nije prvi put. Miona mi je bila simpatična pre, pa čak i pre ulaska. Druže, ona je toliki manipulator i ološ, da je to katastrofa. Njoj se po faci vidi da ne može očima da ga gleda i kako prevrće očima i nije joj dobro kada Ša samo sedne pored nje. Hladna je, ledena, arogantna, ravno sve, ona nema mimiku lica, ne zna da se nasmeje, da se naljuti, ona ne zna ništa! Užas! Sa Stanislavom mislim da će da se izmiri, mislim da Stanislav neće hteti, ali će ona gurati tu priču. Ako ne unutra, onda će ga ona zvati kada izađu - zaključila je Ana Spasojević za Pink.rs.

Autor: N. Žugić