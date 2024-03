Aktuelnim učesnicima "Elite" i ljubavnom paru Mioni Jovanović i Nenadu Aleksiću Ša od sinoć više ništa nije isto, s obzirom na to da se u Belu kuću uselio Mionin bivši dečko Stanislav Krofak, koji se tom prilikom pri samom ulasku odmah suočio sa Aleksićem.

Naime, on se odmah suočio sa Aleksićem, te je tom prilikom poželeo da isteraju sve na čistac, s obzirom na to da je već mesecima unazad, Stanislav glavna tema njihovih sukoba, a milioni gledalaca netremice su gledali ovaj sukob, što vi možete pogledati u video-prilogu u nastavku ovog teksta:

S tim u vezi, stupili smo u kontakt sa nekadašnjom Mioninom drugaricom iz "Zadruge 3", Miroslavom Mimom Živković, koja je za naš portal progovorila o ovom, trenutno, najaktuelnijem trouglu u "Eliti".

- Što se Stanislava tiče ne bih puno komentarisala, jer ne poznajem dečka, ovako na prvu mi deluje kao čovek sa stavom i da zna hoće, a šta neće. Dok sa druge strane, imamo baš suprotnu situaciju kod Mione i Ša - rekla je Mima na samom početku, te se osvrnula na odnos Mione i Ša:

'Poslednji put smo se čule kada je trebala da uđe u Elitu!'

Podsetimo, Mima Živković nedavno je prilikom uključenja u emisiju "Pitam za druga" na RED TV govorila o spekulacijama da je između nje i Mione došlo do raskola: - Miona, da. Nakon rijalitija smo bile u super odnosu, sto puta me je zvala da idemo na Zlatibor i na more. Htela sam posle "Zadruge" da se osamim, imala sam i psihoterapeutkinju. Nakon par meseci pevali smo kod Orozovićevog bratića prvi rođendan, ona i njen bend. Ja sam sa mojim tadašnjim dečkom slavila moj rođendan, pa sam je pozvala. Više je ona mene zvala da se družimo, nego ja nju, ali nije to to...Nismo mi prekinule, stalno mi pusti poruku. Poslednji put smo se čule kada je trebala da uđe i to je to - rekla je ona nedavno u emisiji "Pitam za druga".