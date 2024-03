Naš poznati glumac, Branislav Lečić, podneo je tužbu protiv svoje koleginice, glumice Anđele Jovanović, zbog toga što je odbila da snimi zajedničku scenu u jednoj domaćoj seriji u kojoj tumači glavnu ulogu, a kako su naveli mediji čak je želela i da napusti projekat. A kako je naveo u oglašavanju, njegovi advokati su podneli tužbu jer mu uskraćuje pravo na rad.

S tim u vezi, on je bio gost ovog jutra, u najgledanijem jutarnjem programu u Srbiji i regionu, kod voditeljke Jovane Jeremić u "Novom Jutru", te je na ovu temu govorio pred milionima gledalaca.

- Naravno da je van moje volje, ali ja želim da govorim o činjenicama. Mislim da je neophodno zbog mene, drugih i Srbije. Trebao sam da snimam seriju "Radio Milevu", dobio sam poziv od mog prijatelja, oduševio sam se i naučio celu moju ulogu. Dobio sam i poruku kada treba da budem dole, da me voze na set, a onda se desilo obrnuto. Rekao mi je Nele da Anđela ne želi da snima sa mnom i da je otkazano. Ja već uveliko trpim tu satanizaciju koju je prouzrokovala Danijela i slučaj od pre tri godine. Da li je moguće da nekome uskraćujete posao?! To je radio Hitler Jeverejima pred Drugi svetski rat. Ako se producent izvinio, bio korektan, isplatio pola honorara, ja sam to uvažio, bilo mi je logično da se i Anđela, koja je napravila tu profesionalnu grešku, da se izvini. Ne, ona je nastavila agendu, iz nemeni nedkučivog razloga. Ona i ja se nikada nismo družili i bili zajedno, pre devet godina smo imali razgovor, jer se školovala u inostranstvu, da vidim koliko je zrela za tu neku stvar. Nije tada bila zrela za tu ulogu, nikada nije bilo seksualne ili bilo kakve aluzije tada. I sad dolazimo na vrlo važnu stvar, a to je podrška moje branše. Jedan deo moje branše je inertan, da pretvara sebe u zverinjak bez razloga. Da li je to podrška pravu da se ukloni čovek u poslu?! Jer ako jeste, ja u to ne verujem. Ako je sa advokatima, svi su kao branša jedinstveni. Ako je to podrška Anđeli kao njenom pravu da odbije da radi s nekim, mi smo svi kao glumci imamo pravo da odbijemo. Ja nisam birao kolege, ali sam birao tekstove, reditelje i ekipu. Ako je stvar toga, onda sam trebao pre tri nedelje da saznam. Moja tužba se ne odnosi, ne samo na materijalnu stvar, nego na profesionalnu čast - istakao je Lečić.

"PREDISTRAŽNI POSTUPAK TOG SLUČAJA JE ODBAČEN!" Glumac Branislav Lečić, kako je rekao, smatra da je na njegovo ime bačena ljaga još od slučaja u kom je od strane glumice Danijele Štajnfeld optužen da je silovao: - Ako je podrška Anđeli bila to što je ona po inerciji događaja od Danijele bila tog stava, satanizacija mene, pa se osetila da je u tom krugu, borac za ženska prava, onda se postavlja pitanje: "Ljudi, da li ste vi normalni?", taj proces je završen pre tri godine, sa jasnim epilogom. Mora da postoji neka granica! Predistražni postupak tog slučaja je odbačen, nije ni došlo do istražnog postupka, jer je ustanovljeno da nema osnova za istragu. Taj slučaj od pre tri godine stvorio je sliku mene kao monstruma, kao seksualnog napasnika. Čak i kad sam rekao nekoj ženi da je lepa, to je bio mobing, totalno ludilo, to je po meni jedan poremećaj uma! To je pristajanje na agendu koja treba da stvori strah u muško-ženskim odnosima. Ako govorimo o Danijelinom slučaj, ne samo što je odbačen slučaj, nego je ustanovljeno da tada kada je proglasila da je silovana, po istraživanju policije, da nisam bio na tom mestu, da nisam mogao da budem u trenutku tu. Valjda žena zna kada je silovana! Ima li kraja ovome?! To je kobna spletka, niz motiva i razloga sa političkom pozadinom. Ona ima svoje repekusije i regretuje ljude, pa od trenutka kada je proglašena moja nevinost, onda je u mojoj branši nastavljena ta agenda zaljubljenosti u zapadne metode kao progresivne. Ona je tužena i biće, ali da bude crnja stvar, ona je u registru elitne prostitucije sa cenovnikom. Ako je u stanju da proda telo za pare, onda je u stanju da proda i dušu. Pojavljuje se i pitanje karaktera i pameti, kao da smo postali zverinjak! Ako je podrška da i dalje gurate agendu koju je Danijela postavila tri godine, imali iole osećanja, časti, pravde i granice?! To utiče direktno na moj život i egzistenciju. Stvaraju atmosferu linča i stigmatizacije. Sada svako može da zapljune Leku i da baci pikado, govore: "On je kriv, nije bilo dovoljno dokaza", ne! Dovoljno dokaza je bilo da se dokaže da je to lažno! Sad ću ja da budem krivac ceo život za nešto što nikada nisam uradio, što je čista konstrukcija - dodao je on, a onda je nastavio:

Vrlo važno, moja ćerka je takođe glumica, zar ne pada nijednoj od tih osoba koji su se zagrlili snažno, da siluju i moju ćerku?! Izvini, pravo na rad ugroženo se pokazalo i kod Bikovića, ali sam bio principilan. Nekoliko njih je stalo uz njega i ja. Zašto?! To je bio princip u pitanju, ako ti se ne sviđa, ako hoćeš da igraš Anđela draga, kasno si shvatila, pa bar se izvini! - rekao je Branislav.

- To je neozbiljno, zamislite da ja otkažem osam sati pred emisiju gostovanje...Može ona privatno da ima mišljenje, ali kada je potpisan Ugovor, to mora da se odradi - rekla je Jovana.

- Ako si pogrešila, stegni petlju i završi tu stvar. I da ne možeš da završiš, bar se izvini, to je minimum poštovanja, bar sam ja dugo godina u ovoj profesiji, a ti si se juče ispilila - rekao je Lečić.

- Ja ne znam mladu glumicu po ostvarenju u filmovima i serijama, viđam ih samo po tim lascivnim sadržajima, to je tragično - rekla je voditeljka.

- Karakter je glavna stvar koja određuje čovekovo ponašanje. Ja sam kontaktirao sa roditeljima Milene Radulović, sve je u normalnim odnosima i ona je u policiji saznala od strane inspektora o čemu se radi, pričamo o Danijeli, isti su ljudi vodili i njen i moj slučaj. Ona je saznala da je ova moja prijava lažna sa svim činjenicama, pa mi se izvinila. Ja sam bio ponosan na nju i stegao joj ruku, a čim je neko objavio u medijima, ona je to povukla - rekao je Lečić.

- Da li mislite da vas neko politički namešta?! Preko Dragana Bjelogrlića i druge ekipe, zato što je trebalo da budete na čelu Demokratske stranke. Kada nažem neko, mislim na Dragana Đilasa - pitala je Jovana.

- Ja mislim da se radi o tome da on želi da me izbaci u političkom svetu. Nemam dokaze, ali imam priče relevantnih ljudi. Preko Njujork Tajmsa, tu smo saznali da se ta stvar priprema, tu je bilo objavljeno već. Što se tiče Bjele, Bjela je moj drugar, u trenutku kada je meni bilo teško oko toga, on se više nikada nije javio. Ja sam siguran da Bjela zna više o slučaju Danijela Štajnfeld, nego ja. Bilo bi ljudski da si pozvao. Radi se opet o materijalnim egzistecijalnim stvarima - odgovorio je Branislav.

- Odakle Milena Radulović na tom suđenju - pitala je Jovana.

- Ne znam, a u isto vreme znam. To je potreba svih njih da propovedaju tu zapadnu agendu. Okej,radite to na osnovu činjenica, a ne kada ima lažna prijava, vi nastavljate. U životu moraš da snosiš konsekvence za ono što si uradio. Možeš da kažeš da ne želiš da snimaš s nekim, ali ti tražim izvinjenje. Saznala si za istinu, nisi je rekla, a zašto?! Zašto kriješ?! Je l' štos u tome da se ojjača njen slučaj?! Ne, štos je u tome da kažeš da to nije istina i istinu da kažeš, da bi ti verovali - rekao je Lekić.

- Sada je glavnu ulogu opozicije isturen Dragan Bjelorglić i Ceca Bojković - rekla je voditeljka.

- Neka im je sa srećom. Nijednog sekunda me nije pozvao, a bili smo dobri. Na ovom mom slučaju se testiralo svako prijateljstvo i svi ljudi koje sam sreo, posebno branša. To je pošast zdrave pameti i uma...Mogla je da kaže "ne" ranije, a ako je napravila grešku, onda se bar izvini. Ako je podrška njoj da ima pravo da kaže, onda okej, evo kako imaš pravo. Drugo, ako je to na osnovu inercije od pre tri godine, onda je to imbecilnost. Na osnovu čega, kada su ustanovili da nisam kriv i kada nije podignuta optužnica. Unosi se strah između muškarca i žene, muškarci se pretvaraju u kišne gliste, a žene u umišljene ćurke. Umesto da razlikujemo šta je seksualno napasništvo, to je za svaku osudu i treba ga goniti, ali postoji i laž, što takođe treba goniti - rekao je Branislav.

Autor: N. Ž.