Poznati glumac, Branislav Lečić, podneo je tužbu protiv svoje koleginice, glumice Anđele Jovanović, zbog toga što je odbila da snimi zajedničku scenu u jednoj domaćoj seriji u kojoj tumači glavnu ulogu, a kako su naveli mediji, čak je želela i da napusti projekat. Branislav Lečić sada je o celom slučaju, ali i o pređašnjim optužbama od strane njegovih koleginica govorio za emisiju ''Premijera - Vikend specijal''.

- Ne bih poželeo nikome da bude nijedan dan, nijedan sat predmet ružne kritike i ružnih misli i tema koja zadovljava druge. Ja se time ne bavim, ali je vreme takvo da moraš da se obračunaš sa svakom vrstom laži i ataka na tebe. Molim Boga da nam da dovoljno snage da stvorimo oklop od svake vrste strela koje su otrovne i neistinite. Kao čovek i kao umetnik je jedno, osećam se satanizovano zbog slučaja od pre tri godine s Danijelom gde sam dokazano nevin. Ustanovljeno je da je čista lažna prijava u pitanju. Ambicija je bila da se ja medijski satanizujem, to se zna odakle. Stvorila se atmosfera da se svaka vsrta odnosa iz moje prošlosti shvata kao neka vrsta horora. Kad postoji lažna prijava, moraš da priznaš i da ideš dalje. To je linč, to je navijačka sekcija, cilj je da se pokvari razum... - rekao je glumac i prisetio se slučaja s Danijelom Štajnfeld.

- To s Danijelom je namerno plasirano, njen cilj je bio da ona dobije azil, državljanstvo. Da li je ona silovana, ja to ne znam. Ja sam u tom momentu bio skroz na nekom drugom mestu, što je i ustanovljeno. Posle pet i po mesec i rada. Ja sam namerno izdvojen i targetiran kao neko ko je u kulturi i politici, želeli su da me uklone iz branše, ali i iz politike. To je jedna umišljena i bolesna stvar! Treba poštovati zakon, ne može svakom prstom da pokaže na tebe - kaže glumac i dodaje:

- Tužio sam Anđelu Jovanović jer mi je ukinula pravo na posao, tražio sam da se izvini. Ona je mene oštetila, ja sam naučio ulogu i potpisao sam ugovor. Ja sam protivnik kršenja zakona i protivnik lažnih optužbi, ne bih dozvolio nijednoj ženi da bude napadana, mobingovana... Ali treba razdvojiti stvari. Ne možete se ponašati navijački i osuđivati na osnovu medijske hajke. Cilj agende sa zapada jeste da se ljudi povuku, da nema porodice, da nema dece. Afirmacija LGBT-a, deca se usvajaju. Uklanjaju se ljudi, politički protivnici za novac... Bacali su na mene đubre i blato, ne možete da se operete od toga - poručuje Lečić i otkriva da li su Anđelini roditelji, Dragan Gagi Jovanović i Branka Pujić, sa kojima je uvek imao dobar odnos, pokušali da stupe s njim u kontakt.

- Niko nije pokušao da stupi u kontskt sa mnom. Pritom sam jako dobar s Brankom i Gagijem. Ona je odrasla osoba i treba da odgovara za svoje postupke. Minimum profesionalizma i poštovanja je neophodan. Paja Vujisić je igrao s Čkaljom, nisu govorili, a igrali su zajedno. Ne možeš u minut do 12 da reaguješ, to je neprofesionalno. Ja to zameram. Neka ona ima lični odnos, to je njeno pravo... Njeni roditelji treba sami da se jave, ovaj slučaj je odredio jasno ko je prijatelj i ko je čovek. Bjela je jedan od tih koji se tri godine nije javio, video je kako mu se drug razapinje, mogao je da mnogo pomogne u slučaju Danijele, zna on o tome neke stvari - kaže Lečić i otkriva kako se sa celom situacijom nose njegova deca.

- Moja deca su pametna i jako dobro razumeju sve. Moja Ana je u istoj profesiji. Ovi što se drže za ruke ne znam da li je podrška da se meni ukine pravo na rad. Da li je to podrška Danijeli koji je dokazano lažno mene prijavila. Pa ne znam da li su ludi, da li su izgubili razum, da li smo počeli da jedemo jedni druge... O čemu se radi. Koja je to demonska sila da niste u stanju da budete trezveni da podelite jasno stvari. Anči će se izboriti sa svim, ona je u savezništvu s ocem - kaže glumac i tokriva da li je zbog optužbi gubio uloge.

- Ovo nije samo pitanje satanizacije mene i pretvaranje mene u monstruma, već je to atak na egzistenciju. Bez ikakve pameti i kriztičnosti rade. Naravno da jesam izgubio uloge zbog slučaja s Danijelom - rekao je Branislav i dodao:

- Ja nisam bio ni pozvan na sud, to je bilo prvo ročište, nije bilo potrebe za tim. Nije se znalo šta oni podržavaju, neka definišu da ne budu grupa koaj en zna šta podržava. Irfan Mnesur je regovao kao čovek sa zdravim razumom, daj da razmišljamo zdravorazumski i da se tako ponašamo. Umišljenost vodi u otuđenjei zverinjak. Irfana su napali jer je stvari poređao kao činjenice. Od Eve Ras koja je sve videla od početka, Vukićevičke, pokojnog Laneta Gutovića. Žele da mi uklone oravo na rad, pravi na život, to je fašizam, o čemu se radi ovde? Onaj ko ne želi sa mnom da bude u kadru, srećan mu put- poručuje glumac, a onda se osvrnuo na prijateljstvo s pokojnim Žarkom Lauševićem.

- Laušević je bio moj veliki rijatelj, bili smo duhovno i suštinski u vezi. Bili smo na vezi dok je on prolazio sve što je prolazio, dok je bio u Americi... On je veliki glumac i svakim se radom to vidi. Imao je tu nesrećnu sudbinu, taj teški faul koji je doživeo. Javio mi se nekoliko puta povodom mog slučaja. Rekao mi je da mu je glupo da stane na moju stranu kao čovek koji je počinio ubistvo. Rekao mi je da je imao veliki problem s Merimom Iskaović, da je bila agresivna, da je jedva uspeo da se iščupa. Kad je uspeo da se reši te osobe palio je sveću svaki dan u crkvi - otkrio je glumac.

Autor: M. K.