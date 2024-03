Već danima glavna tema srpske javnosti je tužba koju je podneo glumac Branislav Lečić protiv mlađe koleginice Anđele Jovanović jer je odbila da s njim glumi u istoj sceni.

On traži da mu Anđela Jovanović isplati novčani iznos od 300.000 dinara za „povredu časti i ugleda“, dok je glumica u izjavi za “Blic” istakla da je odbila da deli kadar sa Lečićem zbog neprijatnog događaja iz prošlosti. Sada se prvi put povodom čitave situacije oglasio Anđelin otac, legendarni glumac Dragan Gagi Jovanović. On u izjavi za “Blic” ne krije da je šokiran i tužan zbog svega što se dogodilo i događa.

- Za neprijatan događaj sam saznao tek kad je Anđela dobila tužbu... šta da kažem?... Šokiran sam i tužan u isto vreme...

Ponosan sam na moju Anđelu što je hrabra i što ima integritet na svoga taju. Tako smo je i vaspitali da bude iskrena i pravična. Ona zna da uvek ima Brankinu i moju punu podršku i ljubav - kaže Jovanović.

Gagi se osvrnuo i na prvo, pripremno ročište koje je bilo zakazano za šesti mart u Prvom osnovnom sudu. Tada su Anđelu ispred zgrade suda sačekale brojne kolege i koleginice i javno je podržale.

- Hvala njenim koleginicama i kolegama koje su je javno podržale, kao i produkciji koja ju je zaštitila.

Inače, Anđela Jovanović je jedna od glavnih glumica u seriji „Radio Mileva“, dok je Lečić trebalo da se pojavi kao epizodna uloga u četvrtoj sezoni.Glumica Anđela Jovanović potvrdila je za „Blic“ da je Lečić podneo tužbu protiv nje za povredu časti i ugleda.

- Odbila sam da igram zbog neprijatnog događaja iz prošlosti koji sam imala s njim. Ni sada, ni bilo kada u budućnosti ne želim da budem u istom kadru s tim čovekom kako zbog onoga kroz šta sam ja prošla, tako i principijelno, zbog onoga za šta su ga moje koleginice optuživale – rekla je kratko za „Blic“ Anđela Jovanović, ne želeći da govori o detaljima „neprijatnog iskustva iz prošlosti“.

Advokat Goran Draganić, pravni zastupnik glumice Anđele Jovanović u sudskom procesu koji protiv nje podneo Branislav Lečić je na pripremnom ročištu izneo jasan stav: "Tužba Branislava Lečića je apsolutno neosnovana"Kako je „Blic“ tada saznao, Lečić je trebalo da glumi čoveka koji je lažno optužen za zlostavljanje. Branislav u tužbi tereti Anđelu Jovanović za povredu časti i ugleda i od nje traži da mu isplati novčani iznos od 300.000 dinara.

U Lečićevoj tužbi u koju je „Blic“ imao uvid, navodi se da „kada je tužena Anđela Jovanović saznala da Lečić treba da bude angažovan na snimanju serije ‘Radio Mileva‘, javno je negodovala i izjavila da ne želi da igra sa silovateljem i seksualnim napasnikom, te da će, ukoliko Lečić bude angažovan na snimanju serije, napustiti projekat iz revolta“.U tužbi se dalje tvrdi da je producentska kuća bila primorana da otkaže angažman Lečiću „imajući u vidu da Anđela Jovanović više godina igra u seriji i da prema njenom liku publika gaji određene simpatije“.

SUZE KOLEGA PRED SUDOM

Zagrljaj za prvo javno „ne“

U trenutku kada se u javnosti saznalo za ovaj slučaj, Anđela je dobila podršku mnogih građana, kolega i javnih ličnosti. Uz nju su stale i koleginice Danijela Štajnfeld, koja je prethodno izgubila spor protiv Lečića, ali i Merima Isaković, koja ga je optužila za seksualno uznemiravanje. Pred prvo ročište Anđelu su sačekale brojne kolege ispred suda i pred sudiju je ispratile uz zagrljaj i suze. Među okupljenim su bili Milena Radulović, Anđelka Prpić, Borka Tomović, Tamara Krcunović, Miona Marković, Beba Oliverić i Iva Ilinčić, Nina Janković, Andrijana Oliverić, Maša Dakić, ali i Mirjana Karanović.

- Pa, kao prvo, ja mislim da ja sam ovim svojim gestom i tada i sada želela da pružim podršku mladim glumicama, jer generalno muškarci predatori napadaju pre svega anonimne, nepoznate glumice na početku karijere za koje znaju da ne mogu da im se odupru. I onda sam naravno i poslednjih par godina čula mnoge priče od ljudi koji su bili prisutni ili o tome šta se sve zna, ali se jednostavno o tome ne govori. Pre svega zato što same mlade glumice ne žele da se izlažu u nekakvom javnom linču, kada bi izložile svoje doživljaje. I zato što mi živimo u društvu koje još uvek smatra da, ma daj, nemoj da se femkaš, samo sam te, mislim, šljepio po du**tu. Nije to ništa strašno, nemoj da se foliraš. Pre toga si mi se smeškala - rekla je Mirjana Kranović, između ostalog i dodala:

- Ono što ja želim to je da ohrabrim mlade žene. Da ne ćute i da im se ništa loše neće desiti. Naprotiv, dobiće podršku od mnogih kolega kao što Anđela dobila od mnogih njenih i ženskih i muških kolega podršku. Da ima pravo na svoj izbor. I ja mislim da će to pokazati neki rezultat u budućnosti. Da ćemo živeti u nekom svetu u kojem se ipak neće podrazumevati da to ako uhvatiš svoju partnerku između nogu pre kadra ne bi li je malo pripremio za kadar, da to neće moći bez njenog pristanka, bez dogovora. Mislim da mlade glumice zaslužuju poštovanje.

Milena Radulović je istakla da glumci dobro znaju s kim imaju posla.

„Podrška, Anđela! Zato što, nevezano samo za slučaj koji je odjeknuo, ne postoji mlada glumica koja je radila sa Lečićem i nije imala situaciju koja bi se danas jasno i zakonski nazvala seksualnim uznemiravanjem. I to je celoj branši dobro poznato“, napisala je glumica na svom Instagramu, a onda se oglasila i nakon ročišta.

Autor: Pink.rs