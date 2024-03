Puno joj je srce zbog dolaska prvenca na svet!

Voditeljka Mina Naumović Amidžić, supruga jednog od najpopularnijih TV lica na našim prostorima, Ognjena Amidžića porodila se 9. marta u ranim jutarnjim časovima, a na svet je donela zdravog dečaka kojem su ponosni roditelji odlučili da daju ime Perun. Mina se porodila carskim rezom, a porođaj je protekao u najboljem mogućem redu.

Mina se sada oglasila za Pink.rs, prvi put otkako je postala mama sina prvenca.

- Beba i ja smo odlično, hvala na pitanju, sve je proteklo u najboljem redu. Naša beba je dobila čistu desetku, a ja se osećam kao da već mogu da trčim - poručila je Mina za Pink.rs.

Inače, danas se i Ognjen oglasio ekskluzivno za emisiju ''Premijera - Vikend specijal''.

- Presrećan sam, šta reći drugo, to je stvarno tako. Juče sam video bebu, pa je to poseban osećaj. Nema lepšeg osećaja od tog, smatram da je to svrha življenja i taj trenutak kada vidiš bebu je neverovatan, tako je malo. Mi smo se složili da ne liči ni na koga, liči sam na sebe. Ne bih mogao da kažem ni da je na mene, ni da je na nju. Videćemo u pubertetu šta je od koga povukao, ima kosu, sav je onako čist. Lagano je prošao porođaj, sve je onako kako treba...Sve je šou sa njim, mislim da i on jedva čeka da ga upozna. On je bio sve vreme s nama, kada smo mi otišli u bolnicu, on je otišao kod mame da spava - otkrio je Ognjen, između ostalog.

Autor: N. Ž. ; M.K.