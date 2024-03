Ovo je sve zanimalo!

Pevač Slavko Banjac poznat po izuzetnom vokali i hitovima poput: ''Daleko negde, ko zna'', ''Ne verujem lepim ženama'', ''Uzmite dušu, uzmite sve'', kao i duetskoj pesmi s Vesnom Zmijanac ''Ja imam nekog'', ali i brojnim drugim, iznenada je 1996. godine nestao s javne scene Srbije, a sad je u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' prvi put progovorio o teškom periodu kada je on ''prestao da postoji'' u našoj zemlji.

- To je bilo 96. godine, bilo je izuzetbo teško. U roku od 24 sata Slavko Banjac je obrisan sa svih radija i televizija u Srbiji, tačka! Ja sam morao tada da radim nešto za sebe i porodicu. Svi smo ozbiljno preživljavali. Sve se prebacilo na Crnu Goru, dali su mi parče hleba da živim - kaže Slavko i dodaje:

- To osećam sada, tada nisam bio svestan svoje popularnosti. Ne bavim se tim stvarima preterano. Nisam mislio da će toliko sve da me uzdrma, ali eto život je neverovatan, događaju se neobične stvari. Ostao sam sam, nekoliko prijatelja i porodica... Počele su da kolaju priče po gradu... Ja sam odbio nešto što nisam smeo da odbijem, tu se završila moja priča, obrisali su me iz Srbije kao da me nije ni bilo, tačka - otkriva Banjac i dodaje:

- Najviše sam bolovao onda kad sam shvatio da sam u velikom problemu i da me neki nečastivi ljudi teraju od moje najuveće ljubavi - iz sveta muzike - otkriva pevač i dodaje:

- Ja nemam kolege na javnoj sceni s kojima nisam dobar. Ja sam taj koji je svojim ćutanjem i bežanjem u svoju tišinu poštedeo te moje kolege. Moram da pomenem Luisa koji je godinama tražio da se vratim na scenu. Bilo je onih koji su maksimalno želeli da se vratim na scenu, hvala im što su postojali - rekao je Slavko Banjac.

Autor: Pink.rs