GLUMILA JE U POZNATIM SERIJAMA, A ONDA JE PROMENILA ZANIMANJE! Evo čime se danas bavi ćerka Laneta Gutovića koja tvrdi da je PREVARENA ZA NASLEDSTVO!

Najstarija ćerka pokojnog glumca Milana Laneta Gutovića, koja tvrdi da je prevarena za nasledstvo, je priznata balerina koja se oprobala i kao glumica.

Milica Gutović je najstarija ćerka Laneta Gutovića. On iz dva braka ima četvoro dece, dve ćerke i dva sina.

Milica Gutović je poznata i priznata balerina koja se oprobala i kao glumica.

Ime njene majke nije poznato javnosti iz razloga što Lane nikad nije želeo da eksponira svoju porodicu medijima, pa je tako njegov privatni život uvek bio nedostupan za bilo kakve novinske natpise.

Milica je glumica i balerina koju smo imali prlike da gledamo u serijama "Mješoviti brak" i "Hotel sa sedam zvezdica", ali i u filmu "Ivkova slava", međutim ona je nakon toga rešila da svoju karijeru preusmeri na balet, te danas predaje klasičan balet deci predškolskog i školskog uzrasta.

- Ja sam i glumica i balerina. Mene je pedagogija oduvek interesovala, deca su strašno iskrena i to je predivno kod njih - rekla je Milica jednom prilikom.

Milica Gutović je u srećnom braku i ima četvorogodišnjeg sina.

U potresnoj ispovesti Milica Gutović tvrdi sledeće:

- Dragi prijatelji i poštovaoci lika i dela mog oca Milana Gutovića, ja sam najstarija od četvoro njegove dece, Milica Gutović. Želim da sa vama podelim istinu vezanu za njegove poslednje dane koje je proveo na intenzivnoj nezi na Vojno medicinskoj akademiji u Beogradu u jeku epidemije kovida, avgusta 2021. godine, kada su posete bolnicama bile zvanično i strogo zabranjene. Evo šta se desilo te srede 18. avgusta, istog dana kada je moj tata prebačen na respirator.

- Za one koji ne znaju, sreda je inače dan kada nema posete. Opšte je poznato da na odeljenju intenzivne nege, gde je moj tata ležao, leže teško bolesni i životno ugroženi pacijenti, kojima imaju pristup samo lekari i medicinsko osoblje. Toga dana posle očajničkog pokušaja da dođem do njega ili da ga dobijem na mobilni telefon, odlučila sam da pozovem direktno bolnicu. Sestra na intenzivnoj nezi, navodno zadužena da pazi na mog oca rekla mi je da bolnica ne dozvoljava posete zbog kovida i da je tata u tako teškom stanju da je za mene bolje da ga ne vidim, citiram je. Uz to je prokomentarisala da prvi put čuje da Milan ima ćerke. Ubrzo nakon njegove smrti 25. avgusta 2021. godine, saznajem da je te iste srede 18. avgusta oko 17:30, ta ista u sobu mog oca na intenzivnu negu uvela dva čoveka koji nisu ni u kakvom krvnom srodstvu sa mojim ocem i koji su postali svedoci njegovog navodnog usmenog zaveštanja. Treći svedok tog usmenog zaveštanja upravo je medicinska sestra. Tim lažnim usmenim zaveštanjem moj otac je navodno svoje dve ćerke Milicu i Nevenu i maloletnu unuku potpuno lišio nasleđa, svi koji su dobro poznavali mog oca znaju da je to nemoguće.

Ćerka Laneta Gutovića objavila poslednju sliku oca pred smrt kao dokaz da je prevarena za nasledstvo.

Autor: N. Ž.