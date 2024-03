O stravičnim zločinima Džefri Epstina, kontroverznog milijardera koji je bio optužen za trgovinu belim robljem i koji se ubio još u avgustu 2019. godine u zatvorskoj ćeliji, još uvek se priča.

Srpska manekenka Tamara Pajić u jednom podkastu, ispričala je da je igrom slučaja, kada je imala samo 16, 17 godina upoznala Epstina, mada tada nije znala ko je taj čovek zapravo.

Kako je rekla, intuicija i unutrašnji glas, spasili su je bilo kakvog daljeg lošeg iskustva, a kako bi upozorila druge mlade devojke na predatore poput Džefri Epstina ispričala je svoju priču.

- Ranije nisam bila spremna mentalno da pričam o ovome, ali verovatno nećeš verovati ako ti kažem da sam upoznala Džefri Epstina kroz modeling. Kada sam tražila agenciju, išla sam od vrata do vrata, nisam bila previše informisana, ali uvek znaš koje su dobre agencije i došla sam do jedne poznate agencije, tada sam sarađivala sa ženom iz Srbije, koja mi je bila skaut, naravno nije ona bila umešana u tu priču, i u toj agenciji sam upoznala fotografa koji radi u toj agenciji, tad sam imala 16, 17 godina. On mi je rekao da zna dobru agenciju, moj zaključak je bio ako radi za tako dobru agenciju da je to sigurno, što nije bila istina, verovala sam mu, on je mene odveo u tu drugu agenciju. Otišli smo zajedno, peške, do te agencije, ja njemu sad ne znam ime, kad potisneš neku traumu, to je tako, ta agencija je bila preko puta Luvra, ja sam sa tom agencijom potpisala ugovor, proverila sam na internetu, sve je bilo zvanično. On je rekao meni da on zna čoveka koji je skaut za Victoria secret brend i u to sam poverovala. Ja nikada nisam znala da ću da vidim Epstina, meni je rečeno da idem na kasting, ima ta njegova vila kod Trijumfalne kapije, ja sam tu ušla i sve je bilo na tom nivou da ti veruješ da je to u redu. Ja sam sedela preko puta njega. Džefri je tu pripremio teren, traži ti slabu tačku, Srbija je ipak takvo okruženje koje nema puno novca i tad smo pričali, rekao mi je da mi je loša kosa i sad će on da da 200 evra da se meni kupi šampon za tu kosu i tako neke priče, ali da se to ne priča nikome zato što je to Victoria secret to mora da se ćuti o tome i kad se ti vratiš u svoj kraj kad uspeš to će da bude bum. Raspitivao se o tome da li imaš porodicu, klasična manipulacija. Sve vreme dok sam bila u toj prostoriji sa njim, osećaj mi je govorio da nešto nije dobro, nisam znala šta - rekla je Tamara u podcastu "313", pa nastavila:

- Nakon što smo tu malo popričali, otišla sam sa tim fotografom, on mi je rekao da ću ja sigurno da prođem, ali mi je tad rečeno da ponesem pasoš na sastanak, ali nisam, uvek sam slušala taj neki unutrašnji glas. Posle tog sastanka sam plakala i zvala roditelje iako se ništa nije desilo, ali neki osećaj mi je bio takav. Brat je izguglao njegovo ime i mi kad smo videli zapravo ko je on, onda je tek bio šok. To je bilo 2009 godine, taj fotograf mi je rekao kao da treba da odem na još jedan sastanak da će mi dati Ajfon, nisam otišla - ispričala je naša manekenka.

Autor: N. Ž.