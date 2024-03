Aktuelna učesnica "Elite", Miljana Kulić, iz sezone u sezonu rijalitija svojim ponašanjem intrigira javnost, ali je ovoga puta odlučila da se skrasi, te je uplovila u emotivnu vezu sa Darijanom Radomirovićem, bivšim dečkom Sneže Kušadasi.

Tim povodom, ali i o mnogim drugim aktuelnostima, novinar emisije "Premijera Vikend - Specijal", Jovan Ilić, poznatiji kao Joca novinar, zaputio se u rodni kraj Miljane Kulić, Niš, kako bi zajedno sa njenom majkom, Marijom Kulić, porazgovarao o aktuelnostima koje mesecima unazad tresu region.

Na samom početku razgovora ona se osvrnula na ono za šta je ćerka nije poslušala, ističući da Miljani na jedno uvo, kako kaže, informacija uđe, a na drugo izađe.

- Na jedno uvo joj uđe, na drugo izađe. Takva je Miljana. Ona je moje dete, ali se trudim da joj uvek skrenem pažnju na greške. Da me je slušala, bila bi petostruki pobednik do sada - rekla je Marija.

"Željko je rekao da neće da priča sa tatom"

Kako je sama istakla, na pitanje Joce novinara da li joj je krivo što je Milljana toliko odsutna u životu Željka Kulića, njenog deteta, zbog rijalitija, mali Željko joj je rekao da ne želi da priča sa svojim ocem, Ivanom Marinkovićem: - Željko to ne oseća. Željko zna da mama mora da zaradi za more, igračke i putovanja i da će biti tu. Ivana dete ne spominje. Bez obzira koliko go*no bio Buđola, ja sam rekla da ako Željko bude nekad tražio da se čuje sa Ivanom, ja ću okrenuti telefon i dati mu da se čuje s ocem... Zadnji put je rekao da neće da priča s tatom. On je čuo to da dete neće da priča s njim. Meni je bilo neprijatno, rekao sam mu da se dete igra i da ćemo ga zvati, ali on neće. Željko je čuo tu rečenicu negde u vrtiču i rekao: ''Pada mi mrak na oči kad čujem to...'' Nije bio zadovoljan i kad je bio kod Ivana na nekoliko sati. Rekao mi je da je dete bilo u ćošku, dok je Ivan telefonirao. Dešavalo se da zaboravi dete u kadi. Vrati nam prehlađeno dete... Totalno je nezainteresovan, nema osećaj za decu, gleda sebe. Samoživ je, nema osećaj. Ja sam živela bez oca i još bolje da sam živela bez njega. On je bio alkoholičar i svetski putnik, a taj Ivan je isti moj otac. Kad je detetu čestitao rođendan porukom, Siniša ga je zvao da dođe, on nije... Posle svih uvreda upućenih Miljani i njenoj porodici on je završio sve s nama. Kontakt s njim više neće nikad ni postojati. Došao je na rođendan jednom kao komšija s kesicom igračaka, to je sramno posle svih njegovih honorara. Nije mu ni dinar ostavio, ni pola rođendana nije platio, mogao je Željku štednu knjižicu da otvori...