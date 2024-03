'ON JE AMEBA, BESKIČMENJAK I LUBENIČAR!' Vanja Živić vratila Bebicu na FABRIČKA podešavanja, otkrila da li je bila sa Žaninim Bobancem, pa urnisala Ivana Marinkovića: Pročitana knjiga, nije svestan svoje nesvesti!

Sada već bivša učesnica "Elite", bodibilderka iz Železnika, Vanja Živić, odlukom glasova publike rano jutros napustila je rijaliti, te je za ovonedeljnog vođu postavila svoju dugogodišnju prijateljicu, Žanu Omniu.

Ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa Vanjom, te je ona za naš portal sumirala utiske koje nosi iz Bele kuće, ali je i ovom prilikom prokomentarisala aktuelne i goruće teme.

Jutros si napustila "Elitu" odlukom glasova publike. Kako ti gledaš na svoje učešće, da li bi nešto promenila?! Stekao se utisak da si bila povučenija, zbog čega je to bilo tako?

- Super je bilo, sjajno iskustvo, ništa ne bih promenila, prezadovoljna sam svojim učešćem izašla sam zdrave glave iz one ludnice. U suštini sam jako temperamentna osoba nimalo povučena, baš suprotno, ali sam skapirala da je tako bolje da se ne bih spuštala na taj nivo svađa i da, ne daj bože ne bi eskaliralo kako ne treba, a i nisam grlata baš nešto tako da sam čuvala i živce i glas iskreno.

Takođe, povela se priča tokom tvog boravka u "Eliti" da si bila intimna sa Žaninim bivšim mužem Bobancem, što si ti odmah demantovala. Kako komentarišeš to? Kako je teklo tvoje druženje sa Žanom?

- Što se tiče Bobanca, mi smo drugari dugi niz godina, taman posla, to su teške budalaštine. Ja sam u srećnoj vezi već 10 god. Žana i ja smo funkcionisale nikad bolje u šta nisam ni sumnjala, ona je ozbiljan drug, jaka žena, a samo sa takvima se i družim.

Situacija između Mione i Ša ponovo je sinoć eskalirala, pa i tokom današnjeg dana. Kakvo je tvoje mišljenje o njihovoj vezi i njoh dvoje?!

- Što se tiče Ša i Mione, oni su mi omiljeni par u kući, baš sam ih zavolela. Krivo mi je što im se dešavaju ti lomovi tj. Ša i nadam se samo da će uspeti da izdrže još ovo malo što je ostalo do kraja, a da se ne desi neki karambol. Miona to hendluje odlično, ima mirniju energiju, mada je i ona jako ljubomirna, ali moje mišljenje je da ni jedno ni drugo nemaju razlog za to. Ja tu vidim obostranu ljubav.

U petak uveče se u Belu kuću uselio Mionin bivši dečko Stanislav Krofak, kako ti on deluje i kako ti deluje situacija između njega, Mione i Ša?

- Stanislav, fin dečko, deluje mi smireno i kulturno. E sad, da li je to stvarno tako, ne znam, nisam imala prilike da ga upoznam, ali iz Mionine priče od ranije deluje da je stvarno tako iskreno. Mislim da je prvenstveno ušao zbog sebe, ali isto tako mislim da postoji indicija da im remeti vezu s obzirom da je Sa jako ljubomoran. Biće tu svega, sigurna sam a i počelo je juče, čula sam iako sam bila u izolaciji.

Da li si se po izlasku razočarala u nekoga za koga si imala totalno drugačije mišljenje i da li te je neko pak, iznenadio?

- Ne, ni u koga se nisam ni razočarala, niti me je iznenadio pozitivno. Baš je onako kako sam i unutra mislila o svakom, imam vrlo izgrađeno mišljenje i nisam pogrešila ni oko koga, retko grešim, skoro nikad.

Neposredno pred izlazak, ušla si u žestok verbalni okršaj sa Nenadom Macanovićem Bebicom. Kakvo mišljenje imaš o njemu?!

- O lubeničaru sve najlepše. Ameba, beskičmenjak, lignjoslav, najveći odron, osoba bez stava, karaktera i dostojanstva. Ne bih više trošila reči na njega toliko.

Mnogi komentarišu da ste ti i Žana fizički skoro pa iste. Kako reaguješ na te komentare, da li ti to imponuje?

- Što se tiče sličnosti između Žane i mene, pa da, mnogi su nas i mešali tamo. Ja je ne vidim, ali svakako imponuje kada te porede sa jednom tako lepom i negovanom ženom.

Kako ti deluju Samir i Milena Kačavenda?! Ima li tu nekih varnica ili je to ipak Samirova neuzvraćena ljubav?

- Milena i Samir su mi šou, obožavam ih oboje. Nema tu varnica nikakvih sa Milenine strane, čak je i nervira jako što se toga tiče, ali o njemu kao čoveku ima lepo mišljenje, što je i nemoguće nemati, jer je Samir pre svega jedan veliki gospodin i jako dobar drug. Što se mene tiče, zaljubljen je jako u Milenu, to je evidentno i ne može da prihvati i shvati da je ta ljubav neuzvraćena. Koliko god se u ja trudila da mu objasnim i na najbrutalniji način, džabe, čovek gaji nadu i dalje i ima pravo naravno.

Takođe, kako ti deluje Ivan Marinković?! I sa njim si imala žestoke obračune zbog izgovorenih reči Žani, kakvo ti je mišljenje o njemu sada?

- Marinković je jedan ozbiljan smrad, ljigavac, loš čovek, alkoholičar lečeni, koji mislim da i nije izlečen. Krizira svakodnevno, mislim da su mu prepisali radnu terapiju, pa glumi higijeničarku po kući, pošto se njegova reč ne vrednuje ni dva posto, čak i od najmlađih ukućana. On je jedna pročitana knjiga, bar za ljude kao što sam ja, koja sam gledala sve sezone. Sve isto, šablonski... Udara najniže, vređa decu, preti, proziva žene na osnovu fizičkog izgleda, nije svestan svoje nesvesti, samo ću toliko reći. A što se Žane tiče, hendluje ona to odlično, iako mislim da ne treba da se bavi sa majmunom tamo, nego kad izađe. Ali dobro, ona je jaka žena u svakom smislu te reči, debatuje sa njim bez ijedne uvrede.

Autor: Nikola Žugić