'NE MOGU DA PRESTANEM DA PIJEM, TEŠKO MI JE'' Šok priznanje Darka Lazića, progovorio o onome što zanima naciju: Samo sam sve pustio niz vodu...

Bez dlake na jeziku!

Folk pevač Darko Lazić više puta jer pričao o tome kako voli da popije, međutim sada je otkrio da je bilo perioda kada je pokušavao da ostavi piće, ali mu to nažalost, nije pošlo za rukom! On je ispričao da ne može da prestane da pije, pa se zbog toga nije skroz primirio, s obzirom da je pričao da će to da uradi.

Pošlo mi je za rukom da se malo primirim posle saobraćajke, ali se nisam skroz smirio. Ljudi su me osuđivali jer sam rekao da mi je sa ove tačke gledišta smešno što sam imao udes, ali nisam ja to tako bukvalno mislio! Pokušavao sam da prestanem da pijem, ne kažem da nisam, ali mi je to teško išlo i samo sam sve pustio niz vodu ne vredi kad ne mogu - počeo je pevač, pa je rekao da često sanja udes:

Dešavalo se da sanjam saobraćajku i da se probudim sav znojav i u lokvi vode. To je zato što se setim nekih stvari, nije meni tada bilo lako, iako sam ja šaljivdžija, pa mnogi misle da ne shvatam ozbiljno situaciju. Najvažnije je da danas mnogo više vodim računa, ali mladost-ludost. Nemam puno toga da kažem u svoju odbranu, osim da sve dođe u svoje vreme!

Inače, kako je pričao na temu toga da se danas primirio, Lazić tvrdi da danas retko izlazi u provod jer se posvetio porodičnom životu.

Kaća i ja smo se maksimalno posvetili jedno drugom i vidite da se ne odvajamo ni na dan. Mnogo mi je drago što smo konačno napravili svadbu, sada je nekako sve kako treba. Što se dece tiče, naravno da bih voleo da ih imamo desetoro. Polako, nigde ne žurimo i mislim da će sve da dođe na svoje mesto. Jesam se primirio, vidi se po meni, a to kad me vidite da pijem je većinom na tezgama i po restoranima - objasnio je folker kroz smeh.

Autor: Pink.rs