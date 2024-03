NIJE MUŠKO AKO NEMA STOMAK! Sandra Rešić priznala da voli BUCMASTE MOMKE: Volim da imam šta da štipnem!

Neočekivano!

Pevačica Sandra Rešić konačno progovorila o svom ukusu za muškarce. Ćerka pokojne folk zvezde Nina Rešića u poslednjem spotu za pesmu "Baraba" mazila se sa tamnoputim manekenima, iako van scene pada na "obične" muškarce.

- Slikala sam se s raznim manekenima, nema tu mnogo razlike osim što su crnci egzotičniji, barem nama! Ocrtava im se svaki mišić, odlično izgledaju, ali lično više volim da moj muškarac ima stomačić, da imam šta da štipnem! Nikada me nisu privlačili trbušnjaci. Zašto devojke maštaju o tamnoputima, ne znam, ali vidim da imaju poseban šmek - kaže Rešićeva i ne isključuje mogućnost da jednog dana završi s nekim druge vere ili boje kože:

- Kad bih se zaljubila u Afroamerikanca, bila bih sa njim, zašto da ne! Nemam predrasude, dete sam iz mešovitog braka u verskom smislu. Ljubav nema granicu, rod ni broj ako je prava! I da muškarac kog iskreno volim ima rogove i rep, bolelo bi me uvo šta će ko da kaže. Rešićeva priznaje da je već bila u vezi sa strancem, ali joj ipak više odgovaraju momci s našeg govornog područja, kako ne bi imala zadršku u izražavanju osećanja i misli.

- Imala sam momka iz Italije, upoznala sam ga kada smo mama i ja bile na moru. Privukao me je, bio je sladak, dobro smo se sporazumevali. On mi nije bio čak ni avantura, samo smo se ljubakali na plaži. Jednom smo se oko gluposti posvađali i umesto da mu na italijanskom polako objasnim, urlala sam na engleskom, koji mi je kao maternji jezik. Došao je do moje mame i rekao da mu je žao što sam se naljutila, ali da me ništa nije razumeo! Najviše bih volela da budem u vezi sa nekim ko je naš, pa kad se posvađam i ispsujem ga, da me odlično razume - priča Sandra.

Otkad je drastično smršala, pevačica pozira sa sve manje garderobe, ali nikada se ne bi skroz skinula samo da bi privukla medijsku pažnju.

- Sve i da to postane trend i da to svi rade, ja ne bih! Poslednjih meseci sam istraživala šta to privlači narod i drži im pažnju, možda ćete se iznenaditi, ali to nije golotinja, već dobra pesma! Biram ipak ovaj drugi put - završava priču Rešićeva.

Autor: pink.rs