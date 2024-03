PREVARIO ŽENU, PA JOJ SVE PRIZNAO! Folker progovorio o BRAČNOJ KRIZI! Varao suprugu, a onda uhvaćen u laži! Evo zašto mu je sve PRIZNALA!

Kaje se!

Radiša Trajković Đani u braku se sa suprugom Slađanom više od dve decenije, a kako pevač priznaje, on je svoju ženu prevario više puta.

Đani je otvoreno pričao o odnosu sa Slađom kao i o neverstvima koja su, kako on smatra, normalna.

- Posle toliko godina braka nasmejem se kada neko kaže da mi Slađa brani nešto. Gunđa ona povremeno, nije da nije, ali jasno joj je da sa nekim stvarima neću prestati makar se zgrade oko mene rušile. Mogu da se potrudim da joj bar prividno ne kidam živce, što neretko i radim, ali svesna je ona šta meni čaša predstavlja, kao i da u tome ne postoji ništa toliko loše. Čak mi u neku ruku bude i milo što gunđa i bombarduje me tim svojim stavovima. Zamisli da imam ženu koju boli d**e za moje zdravlje - rekao je Đani svojevremeno, a potom šokirao kada je progovorio o aferama.

- Slađa Trajković je jedina žena koju sam voleo i koju volim otkad postojim. Naravno, muškarac sam, varao sam, muljao, lagao. Koji Balkanac nije? Znam da mi ona to ne bi oprostila da u svakom trenutku nije znala da je nikada nisam prevario srcem i da nikada nisam bio zaljubljen u drugu ženu. Sedam žena u danu da imam, nijedna me ne bi emotivno pomerila - rekao je on tada.

Podsetimo, folker je nedavno progovorio o trenutku kada mu je supruga rekla da može da umre zbog alkohola.

- Slađa je samo došla kod mene i rekla da mogu da umrem! Ja je pitam šta se dešava, što se uspaničila, a ona mi je objasnila da joj je jedna žena u bolnici, kad je išla da vadi silikone iz usana, rekla da ako imam šećer ne smem da okusim alkohol! Napunila joj je glavu ko zna čime sve! Slađa se uspaničila, počela je da mi priča da hitno odem da proverim sve u telu, tako da sam na kraju to i uradio - rekao je Đani.

