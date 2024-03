POSTAVILA MU ULTIMATUM! Miona zahtevala od Ša da se pojavi u emisiji! ON JE ODUVAO JEDNO REČENICOM! (VIDEO)

Miona Jovanović je došla do hotela kako bi dovela Nenada Aleksića Ša u emisiju, ali je on odbio to.

Ajde u emisiju - rekla je Miona.

Neću, ne zanima me, ja sam sve svoje rekao - rekao je Ša.

Ajde zbog mene - rekla je Miona.

Neću, ja ti nisam sje*ao majice, ignorišeš me, teraš me od sebe, ne treba mi to - govorio je Ša.

Dobro, ajde u emisiju - govorila je Miona.

Neću, ostavi me, isto ćeš da radiš, ne mogu ja to više, gorim. Molio sam te ovih dana, ostavi me. Mi treba da budemo najjači a ti gledaš u drugom pravcu, neću - govorio je Ša.

Ako ne dođeš u emisiju, uvredićeš me - rekla je Miona.

Autor: N.B.