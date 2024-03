DOBRO DOŠAO PERUNE! Hit fotografija Ognjena Amidžića sa proslave povodom rođenja njegovog DRUGOG SINA! (FOTO)

Njegovoj sreći nema kraja!

Supruga voditelja Ognjena Amidžića, Mina Naumović, porodila se pre četiri dana i na svet je donela sina kome su ponosni roditelji dali ime Perun.

Ognjen je sada, u jednom beogradskom restoranu, napravio proslavu povodom dolaska malog Peruna na svet, a ako je suditi po snimcima koji su objavljeni na mrežama, ludo se provode.

Naime, voditelju su iscepali i majicu na kojoj piše: "Dobro došao, Perune", a voditelj nije skidao osmeh.

Ognjen se u jednom trenutku latio i mikrofona i zapevao svoj hit "Obala".

Inače, voditelj je otkrio kako je odabrao ime za naslednika.

- Naravno da sam bio emotivan, to je poseban osećaj. Kada ugledaš to biće koje je tako malo, čisto i nevino... To je osećaj koji te iz korena uzdrma. Dugo sam razmišljao o imenu, već neko vreme mi se već sviđa ime Perun. Kada sam predložio Mini se to dopalo. Ja zaista poštujem svačiji izbor. Meni je bilo čudno moje ime, dan danas ne znam nijednog Ognjena koji je stariji od mene, tada su bila moderna druga imena. Ja sam želeo ime koje je nesvakidašnje, koje ima veze sa našom tradicijom, a neobično je. Jako ime, kratko, jasno, nadam se da će mi doneti sreću.

Autor: Pink.rs