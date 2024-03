Iskren do koske!

Bivši učesnik rijalitija, Predrag Peca Lazić, gostovao je u emisiji 'Pitam za druga' na Red Tv. On je progovorio o ljubavnom trouglu Stanislava, Mione i Ša, kao i o Aleksićevoj bivšoj ženi Vanji. On smatra da je sramno to što se Vanja prva javila Stanislavu, te izneo sumnju da je sve to uradila zbog toga što joj je opala karijera na tiktoku te želi ponovo da dospe u žižu javnosti.

Kako gledaš na takoreći tajnu aferu Stanislava i Vanje, da li smatraš da su to uradili kako bi napakostili bivšim ljubavnicima ili je razlog potpuno drugačiji?

Bilo bi mi razumljivo da se Stanislav prvi javio, ali se ona javila. Ja to ne mogu da razumem ipak je ona žensko, ali eto prošao joj je hajpić na tiktoku, razvela se od Ša i sad joj je u cilju da opet malo pišu, njoj je sigurno bilo u cilju da ponovo dospe u žižu javnosti, nema tu neke prevelike matematike.

Jel veruješ da bi Stanislav mogao da vrati Mionu da to želi?

Pa mislim da bi mogao, to je tužna činjenica zbog Ša ali bi mogao. Da je on nju preboleo ne bi on ušao u rijaliti, njega sigurno to kopka i njemu je jasno da možda može da vrati Mionu. Ne možeš ti tek tako da preboliš nekoga za tako kratko vreme, živeli su zajedno i naravno kad ode neka osoba nije ti svejedno.

Pošto je Miona pričala da je sa Stanislavom bila u zlatnom kavezu, da li misliš da će sa Ša tek da oseti šta znači biti u kavezu?

Mislim da će sa Ša tek da bude zatvorena, on je takav i to se vidi, ne daje puno prostora i opsesivan je, ti si sad mislila da je Ša bolji od Stanislava pa si se smuvala sa njim, pa ti ni on ne odgovara, ona je izgleda navikla tako da ide od jednog do drugog.

