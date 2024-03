MELINA I HARIS PROŽIVLJAVAJU EMOTIVNI PAKAO, ĐINA EMOTIVNI RAJ! Nikad srećnija i zaljubljenija, a evo ko je osvojio njeno SRCE! (FOTO)

Uživaju!

Đina Džinović, ćerka Harisa i Meline, koji su trenuto aktuelni zbog razvoda, uživa u ljubavi sa dečkom kojeg krije od javnosti i to već godinu dana.

Naime, Đina je već duže od godinu dana, malo nakon raskida sa fudbalerom uplovila u vezu sa izvesnim Andrejem.

Mišićavog dečka, koji je ljubitelj besnih mašina i košarke što se može zaključiti na osnovu njegovih objava, samo nekoliko puta je objavila na Instagramu.

Koliko se zaista vole, pokazala je i novom objavom, iznenađenjem koje joj je priredio za rođendan - prvo rođendandskom tortom, a onda i emotivnim rečima:

- Srećan rođendan Bubo. Volim te - napisao joj je on.

Đina se zatim i pohvalila da je sa dečkom otputovala van Beograda, u jednu luskuznu vikendicu gde će verovatno proslaviti njen rođendan.

Inače, danas se i Melina Džinović obratila svojoj naslednici putem društvenih mreža i čestitala joj rođendan.

Podsetimo, Iako su važili za skladan bračni par, kako su pisali domaći mediji, Melina i Haris Džinović se nisu slagali oko jedne veoma stvari, a to je načina vaspitanja njihove dece. I dok se njihov sin Kan nije javno eksponirao, ćerka Đina itekako je aktivna na društvenim mrežama gde objavljuje veoma provokativne fotografije, a to se Harisu nikako nije dopadalo i nije to mogao da podnese.

