SLAGALA, NIJE TREPNULA! Teodora rekla Bebici da je BACILA sve poklone podrške nje i Gačića, a NIJE - U svemu je podržala Milica Veličković! (VIDEO)

Nenad Macanović Bebica uzeo je čestitke kako bi ih opet pročitao, a s obzirom na to da je Teodora Delić tražila da se čestitka podrške nje i Nemanje Gačića pocepa, on je posumnjao da nije bacila i poklon, te ju je odmah za to i upitao.

Ja mislim da mi je to Bambi poslala, to je moja drugarica. Milice, je l' bila čestitka ovde - rekla je Teodora.

Ovde - pokazala je Milica.

Nego rekoh ako je bila ona od Nemanje - rekao je Bebica.

No, međutim, Teodora je slagala Bebicu da je bacila poklon, a Milica je podržala u tome, jer je Nemanjina podrška, kao što smo već pisali, poslala čestitku i poklon koji je ona zadržala, tj. čokoladice na kojima su mali baloni u obliku srca.

Autor: Pink.rs