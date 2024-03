'IMAJU PORODIČAN KOD I TRADICIJU' Lidija Vukićević progovorila o sinovima, evo kakav odnos imaju i što ih ne pita ZA ŽENIDBU

Lidija Vukićević ne krije da je jako ponosna na sinove Davida i Andreja, koje je dobila u braku sa bivšim fudbalerom Mitrom Mrkelom.

– Imaju porodičan kod, tradicionalni odnos i vole da kažu – to je naše porodično okupljanje. Skoro je bila jedna prijateljica, Andrej je odlazio, pošto živi na Voždovcu, i poljubio je mene, pa Davida, a ona je rekla: „Od kada to nisam videla, da se braća ovako slažu“. Najsrećnija sam zbog toga, to je ogromna stvar u današnje vreme – istakla je nedavno Lidija Vukićević.

Ističe da ne želi da ih forsira pitanjima o ženidbi i unucima, a, po svemu sudeći, još uvek nije vreme da postane baka.

– Besmisleno mi je da ih pitam, to se radi kada čovek poželi… Imaju devojke, dugo su u vezama. Primitivizam je pitati, jer na brak i ljubav gledam drugačije, to je iz emocije, nije nešto u fazonu – došle su godine, pa se mora. Ne mora se ništa – dodala je ona, pa nastavila:

– Neću biti klasična baka, jer nisam ni prema svojoj deci bila klasična majka. Usred noći smo išli u prodavnicu. Naravno, dok nisu krenule obaveze. Svu slobodu i radosti koje možemo da osetimo sam ispunila i kod svoje dece, nisam bila tutor jer to bude kontraproduktivno – ističe glumica za Blic.

Autor: pink.rs