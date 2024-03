Popularni glumac Dragan Marinković Maca niže uspehe sa svojom predstavom "Kakva ti je žena, takav ti je život", a danas je stao pred kamere "Premijera - Vikend specijala", a ekipa emisije mu je uputila čestitke povodom rođendana.

- To je to kalendarski samo. Deca treba da slave rođendane, nije mi jasno kada odrasli to rade. Nisam ja pobornik tih stvari, ja ni ne znam, meni žena kaže ili majka. Ne ložim se na te stvari, svaki dan treba da ti je rođendan, da si dobar maksimalno - rekao je Maca, koji uživa u miru na periferiji grada, gde je njegova mirna luka.

Nedavno je veliku buru podiglo oglašavanje Milice Gutović, najstarije ćerke pokojnog glumca Milana Laneta Gutovića, koja je na svojim društvenim mrežama podelila video u kojem kaže da je medicinska sestra pred smrt njenog oca, koji se, po njenom iskazu, tada nalazio na intenzivnoj nezi, uvela dvojicu muškaraca koji nisu bili u srodstvu sa Lanetom. Glumac je pred njima, navodno, dao usmeno zaveštanje, kojim je decu lišio nasledstva, a Maca nije mogao da nađe adekvatne reči kojima bi prokomentarisao novonastalu situaciju.

Znam, čuo sam. To su teške teme, užasno. Ako je to istina, onda zaista... To su teške stvari, tvoja deca, da neko oduzme nasledstvo, ono što je očevo?! Poznavao sam ga, igrali smo zajedno, imao sam čast. To je gospodin, institucija, ozbiljan lik - rekao je Maca, koji je poznavao i pokojnu pevačicu Kseniju Pajčin, koja je ubijena pre 14 godina, 16. marta.

I ona i Filip... To je bila jedna luda veza. Znam ih oboje, i jedno i drugo, on je divan dečko, ona divna, mlada žena... Oboje puni snage, potentni, ludi. Desilo se šta se desilo iz jedne pijane noći, strasti ili čega već. Tužno. Ksendža je... Šta ja da kažem?! On je bio mlad, lud prelep, užasno je to. Sećam se to kad je bilo, znam ih oboje - rekao je Maca u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

