Jovan Ilić, poznatiji kao Joca Novinar, pored Aranđelovca, obišao je i Orašac.

Nakon što je Joca Novinar obišao Aranđelovac i saznao gde živi porodica Šparavalo, gde je razgovarao sa meštanima o akutelnoj učesnici Elite, Anđeli Šparavalo, on se uputio ka Orašcu, malo mestu nadomak Aranđelovca.

Naime, Anđela je u Eliti pričala kako u Orašcu ima vikendicu, a njena porodica je to prekla, rekavši da tamo imaju voćnjak, pa je Joca hteo da sazna ko to govori istinu, a ko ne.

Joca je došao do voćnjaka do kojeg su ga doveli meštani, ali i Anđelina baba.

Ovo bi trebalo da bude voćnjak porodice Šparavalo. Naime, ne mogu to sa sigurnošću da tvrdim jer mi je Anđelina baba rekla da se on nalazi tri kilometar od grada i po opisu meštana to bi trebalo da je to. Ako je ovo taj voćnjak, jedno je sigruno da ovde, na ovom placu vikendica ne postoji, tačnije da Anđelini roditelji govore istinu - rekao je Joca koji je nakon toga pokušao da dobije majku Anđele Šparavalo koja je bila nedostupna.

Podsećanja radi, Joca je pokušao da dođe do majke Anđele Šparavalo i u njenom salonu, ali je on bio zaključan, a u razgovoru sa sugrađanima saznao je da salon danima ne radi što zbog Aleksandrinog zdravstvenog stanja, to i zbog sramote zbog ćerkinog ponašanja u Eliti.

Autor: N.B.