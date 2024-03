Poznati pevač Saša Kovačević juče je održao mini koncert u jednom tržnom centru u Beogradu, a neposredno pred izlazak na binu, porazgovarao je sa Katarinom Rogojević, reporterkom i novinarkom emisije "Premijera Vikend - Specijal".

Kovačević je na samom početku razgovora otkrio da misli da je vreme da održi solistički koncert u Štark Areni, s obzirom na to da je prethodna godina, a i početak ove tekuće, obeležen koncertima naših pevača i pevačica.

- Mislim da je vreme, koliko god da smo prolongirali. Što se današnjeg koncerta tiče, to je postalo učestalo, drugu godinu smo vezali, pa mi je drago da se družim sa ovom dragom publikom - rekao je Saša, a onda se osvrnuo na osmomartovski koncert koji je održao u Tuzli:

- Tuzla, pre toga Zenica, jako lepa energija koju smo dobijali od publike i što se mene tiče, to je prioritet, da se dešava neka lepa energija između nas - dodao je Kovačević.

Kada je reč o njegovim počecima, Saša je otkrio da li je lakše bilo kada je on započeo karijeru ili je pak, lakše započeti karijeru sada.

- Medijski je bilo drugačije i sam sistem afirmacije je bio drugačiji, dok danas to ide mnogo lakše. Svima nama koji smo počeli 2004. ili 2005. godine jeste bilo malo teže pronaći put, ali sam imao Bogu hvala sreće da pronađem put do publike i ona do mene - rekao je Saša.

Za sam kraj, osvrnuo se i na dešavanje koje je uzburkalo javnost u prethodnih nekoliko meseci. Naime, nekim od naših pevača, između ostalog i njemu, bili su zabranjeni nastupi u Zadru.

- Ne pratim. Sve u svemu, ja pričam jednim jezikom, a taj jezik se zove ljubav. Ko god prepoznaje i želi tu vrstu komunikacije, mi smo uvek raspoloženi da napravimo taj vid saradanje, a ko ne želi, to je opet, njihov izbor - rekao je Saša.

Autor: N. Ž.