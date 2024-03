Poznata tiktokerka i influenserka Tamara Bojanić na Instagram profilu objavila je video snimak koji je izazvao lavinu komentara. Naime, na snimku se može videti ona koja po podu svoje spavaće sobe skuplja novčanice od 50 evra.

Dok je uzimala jednu po jednu sa poda, brojala je 50, 100, 150... Međutim, kada je podigla kadar ka krevetu, posteljina je bila puna novčanica, te se požalila da je njen najveći problem da sve to prebroji.

- Jao, ko će ovo prebrojati?! E, ovo su vam moji problemi! Užas! - rekla je Tamara u video snimku koji je objavila na Instagramu.

Video snimak koji je Tamara objavila na Instagramu je u sekundi postao viralan, i dok su je mnogi pljuvali zbog ovakvog ponašanja, drugi su bili oduševljeni količinom novca koju poseduje.

Inače je poznato da se Tamara bavi snimanjem za Onlyfans, odakle, kako i sama kaže, dobija mnogo prihoda.

Kako su reagovali roditelji kada su saznali da se baviš Onlifensom i koliko zarađuješ?

- Ništa me ne pitaj, hteli su da me ubiju. Izbacili bi me iz kuće da su mogli. Baš mnogo, više nego što mogu da potrošim. To mi je i bio cilj, ako mi se danas troši 500 evra, da ne moram da razmišljam da li ih imam, nego da ih potrošim. Ja živim pravi devojački san, složila bih se sa tim. Ja ne kažem da devojčice treba da se ugledaju na mene, ovo je bio moj put, a devojčicama bih savetovala da idu školu, mislim, išla sam i ja...

Šta si uradila od prvog zarađenog novca?

- Sve zavisi, na mesečnom nivou? Ja sam to otvorila iz zezanja, nije mi to trebalo. Nisam ja bila bez para, imala sam... Uzela sam par hiljada evra i mislim da sam kupila torbu od 5-6 hiljada. To nemojte da radite, nego uradite nešto pametno sa tim.

Autor: pink.rs