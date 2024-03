Pre samo nekoliko meseci, Asmin Durdžić javno je putem svog instagram naloga obavestio Radomira Marinkovića Takija, oca aktuelne učesnice "Elite", Maje Marinković, da mu je Sita Ahmić, sestra Aneli Ahmić, zapalila automobil, tj. kako je napisao, da je poslala dva momka koji su to za nju uradili.

S tim u vezi, Anelina majka, Jasna, gostujući u emisiji "Pitam za druga" na RED TV, progovorila je o Anelinim sukobima sa Majom Marinković tokom same "Elite", a potom se osvrnula i na Asminove navode da je Sita zapalila Takijev automobil, tj. kako je napisao, da je poslala dva momka koji su to za nju uradili.

- Maja i Aneli često ratuju - rekla je voditeljka.

- Pre neki dan je Aneli dobila poklone za osmi mart od svojih obožavatelja, naravno, Maji je krivo. Aneli je ušla u pušionicu da ispriča devojkama i da se zahvali, a onda je Maja ušla i kao: "Odrasla je na masti i na hlebu i sad je začudilo što je dobila". Maji, možda najlepšu večeru kojoj je napravio neki frajer, moja deca su to doručkovala. Moja deca nikada nisu bila gladna, žedna, ni gola ni bosa - rekla je Jasna.

- Zašto je vaša porodica tužila Maju Marinković - pitala je voditeljka.

- Zato što ona uporno tvrdi da je Sita orgijala, da je Aneli u Bujanovcu. Moja Aneli je možda dva puta bila u Beogradu, za estetske zahvate, kakav Bujanovac?! Onda je Maja kao ljuta na Aneli jer je Aneli nju komentarisala dok je ona bila u "Zadruzi" i da je ona nešto ružno rekla o Aneli. Tu je moja Aneli toliko naivna, poverovala je da je komentarisala. To je Asmin rekao Maji da kaže...Stanija Maji nikada nije ni kafu platila, nije je pozvala u stan u Rumi na ručak, ni u Ameriku. Ne verujem da je Maja zaljubljena u Janjuša i da je zato besna, nego se vadi da je komentarisala...Onda Maja, ufurala da je Aneli njen fan. Čuj bože. Nema veze Anelino i njeno obačenje, njoj je oblačenje veličine konce za zube, uvek je gola. Nikada je još nije Aneli izazvala, najgore je što ljudi pričaju da je Maja iskrena, naravno da moraš da budeš, kada ima stotine kamera. Što Maja ne ispriča s kim je bila u Italiji, u Španiji, kome duguje za haljine koje je unela?! Imam informaciju, prva, druga ruka, da duguje butiku grdni novac koji je oblači - rekla je Jasna.

- Odakle ti navodi, Asmin je rekao da je Sita zapalila auto - rekla je voditeljka.

- I to nakon dva meseca...Kako može znati da je to Sita?! Al Kapone nije imao toliko dela koliko je on nabrojio za moje dve ćerke. Taj čovek, od Maje otac, je odmah sad rekao da sumnja. Zna on dobro kome duguje novac i šta su mu uradili kamataši. Asmin, kada je isrcpeo sve moguće prljavštine, e onda je rekao Takiju da je Sita. Možeš misliti, Sita ne zna gde udara u životu, da pali tuđa auta?! S kojim razlogom, što se Aneli svađa s Majom?! Stvarno smešno. Ali to se Takiju svidelo, pa je on išao, pričalo se, da prijavi policiju - rekla je Jasna.

Autor: N. Ž.