NA POSLEDNJEM SUSRETU URADIO NEŠTO NEOČEKIVANO! Prijatelj kralja narodne muzike otkrio detalje iz pevačevog života: DRUŽILI SMO SE DO SAMOG KRAJA!

Kralj narodne muzike, Šaban Šaulić, napustio nas je 2019. godine, a sada je njegov dugogodišnji prijatelj otkrio detalje njihovog odnosa.

Milivoje Mića Gavrilović prisetio se vremena provedenog sa Šabanom i saveta koje mu je Šaulić dao tokom života.

- Upoznali smo se kod pokojnog Buce Jovanovića, još 1976, '77, učio sam tamo harmoniku. Kada sam kasnije otvorio riblji restoranu Beogradu, naglo smo počeli da se družimo, intenzivno. Takoreći smo spavali zajedno, nema gde sve nismo išli zajedno. Družili smo se, dovodili smo društvo, odlazili na pecanje. On je bio fenomenalan čovek za druženje. Jedan miran, tih čovek. Koliko je čovek veliki? Pa onoliko koliko je mali. I družili smo se do samog kraja- rekao je on, pa se prisetio jedne situacije.

- Imam jednu vikendicu u Ritopeku i jednog dana zove me Šaban: „Da li je to kabinet doktora Gavrilovića?“, pita me i kaže mi da se ne pravim lud već da se pakujem i da odem kod njega. Zaključam sja ve to, ostavim i kod njega budem šest, sedam dana. To je trajalo, sedeljke, društvo, pesme... Koliko je on samo pesama napravio tamo u Krčedinu uz moju asistenciju kao slušaoca. Bio je vanredan talenat. Koliko je samo pesama napisao za mnoge legende naše narodne muzike, ali malo ko zna da je to tako. Takav talenat, to se ne rađa više - tvrdi on, nakon čega se osvrnuo na savete koje mu je Šaban davao.

- Jedan će mu zauvek ostati urezan u sećanje. Rekao mi je ako nisam svoj i ako to nisam ja, onda da se uopšte ne bavim tim poslom. Jer ako ne znaš nešto da radiš ili radiš polovično, nema ništa od toga. Šaban je bio iskren, ali najveća njegova umetnost življenja bila je što nikada nikome nije rekao da ne zna da peva ili nešto da radi. Govorio je „Naučićeš, uradi ovako. Ako ne može tako pokušaj ovako". I nikada nikoga nije kritikovao, jer je znao koliko je bio veliki u nekim momentima, u nekima ipak nije. Jednostavan je bio čovek- objašnjavao je Mića, koji se setio njihovog poslednjeg susreta.

- Poslednji put sam ga video na Božić te 2019. godine i kada smo se družili i do te noći nikada ga prethodno nisam slikao niti snimao mobilnim telefonom. Te godine sam ga snimao. Zašto je to tako bilo, do danas nemam objašnjenje – zaključio je on za Grand.



