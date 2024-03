'JAKO MI JE TEŠKO' Bolno priznanje Mirka Kodića posle iznenadne smrti sina: Polako shvatam da je to MORALO DA SE DESI...

Proslavljeni harmonikaš Mirko Kodić pre četiri meseca izgubio je najstarijeg sina Aleksandra, kojeg je dobio u prvom braku sa bivšom suprugom Jasnom.

Harmonikaš se teško bori s bolom koji je doživeo, a kaže da mu muzika predstavlja beg od surove stvarnosti.

- Meni je harmonika najveći lek i kada nju stavim na grudi ja zaboravim čitav svet. Ne može da bude lakše. To se nosi u sebi, ali polako shvatam da je to moralo da se desi. Da je Bog tako rekao i da njemu možda treba on gore više nego nama dole. Njega nikada neću prežaliti u životu i uvek ću ga nositi u srcu. Jako mi je teško da pričam o njemu - rekao je Kodić.

Autor: pink.rs