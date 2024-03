OBELODANILA DETALJE MASAKRA! Tragična sudbina naše pevačice - bratu joj IZVADILI OČI, ubili ga i unakazili, majku ZAKLALI

Pevačica Marija Petričević, poznatija kao Mira Kosovka, u tragičnoj ispovesti o prošlosti i životu, otkrila je do sada manje poznate detalje.

Naime, iako je rođena u Đakovici, ona se seli u Beograd, gde započinje karijeru i studije, a onda se naglo morala odlučiti da se preseli u Australiju, kada su je u životu sustigle muke.

– Beograd ima posebno mesto u mom srcu. Ovde sam došla da studiram. Živeli smo tata, mama i tri brata, više su me oni vaspitavali, radila sam ceo dan. Bilo im je lakše da me oblače kao dečaka, da igramo fudbal, nisu ih interesovale lutke. Mama je zahtevala da me oblače kao muškarca, ne otac. Moj blizanac je bio sitniji i manji, pa nas je mama leti šišala do glave - govorila je Mira Kosovka, pa nastavila priču o porodici koja joj je ubijena:

- Živeli smo jako dobro, braća su bili inženjeri, a ne u sirotinji kako se priča. Moja familija je ostala dole do kraja bombardovanja, srednji brat Mića mi je ubijen 1981. godine kada su počeli prvi nemiri. Nestali su on i drugar koji su ubijeni u nedođiji. Bio je unakažen, nije imao oči, obrve, nos, ni usta. Nakon toga smo svi ostali dole. Stalno sam govorila mojoj majci da se izađe. Moja majka je zaklana i bačena, još je nisu pronašli. Pored naše kuće je most, a na ravnici je podrum vina, a tu su ležali njih petoro pet dana. Niko nije smeo da im priđe zbog vojnika koji ih je čuvao.

Jedina Mirina želja je da nađe kosti svoje majke.

– Jedina mi je želja da nađem njene kosti. Ja sam uvek osoba koja se nada, jedina želja mi je da to nađem. Otac je jedini umro kako mu je suđeno, tri, četiri godine pre mame, imao je rak pluća – izjavila je pevačica.

