KARAMELA PROSLAVIO 18. ROĐENDAN SINU VASILIJU! Uporno ga krije od javnosti, a evo kako on izglada! (FOTO)

Srećni i ponosni!

Voditelj Goran Stojičević Karamela, poslednjih godinama se ne eksponira u javnosti, a sada je sinu Vasiliju proslavio 18. rođendan.

Ipak, njegov naslednik ne želi da se eksponira, pa tako Karamela nikada nije na mrežama delio njegove fotografije. Voditelj je sada objavio sliku sina sa proslave rođendana, ali mu je sakrio lik.

Goran je Vasilija dobio iz braka sa suprugom Milicom, koja se takođe nikada nije pojavljivala sa njim u javnosti.

Ne skrivam porodicu, samo ne želim da pričam o ženi i detetu. Jednom se Vasilije slikao sa mnom, ali žena ne. Milica je ekonomista, producent. Ne želi da se pojavljuje u medijima - istakao je jednom prilikom Karamela, koga su proteklih godina često prozivali da najbliže krije od javnosti.

Ineče, Stojićević je tokom devedesetih bio jedan od najboljih imitatora na prostoru tadašnje Jugoslavije. Kako bi se istakao u moru sličnih Karamela je počeo da izvodi brojne performanse, oblačio se kao žena, šminkao se, nosio štikle i torbe. Sve to ga je činilo prepoznatljivim i unikatnim, ali mnoge je njegovo ponašanje navelo na to da pomisle da je on zapravo naklonjen istom polu.

Međutim, takve spekulacije demantovao je kada se oženio atraktivnom crnkom sa kojom je zasnovao porodicu.

Sigurno se nisam venčao da bih demantovao takve glupe priče! Oženio sam se zbog sebe, zbog svoje sreće. I baš me briga šta primitivci i neobrazovani ljudi pričaju! Zbog prirode posla, na sceni se oblačim kao žensko, ali to isto čine i Boris Bizetić, Jova Radovanović, mnogi svetski glumci. Za razliku od tih neobrazovanih ljudi koji me ogovaraju, moja supruga Milica je diplomirani ekonomista. Čujem da se priča da sam odmah nakon venčanja otišao na tezgu u inostranstvo. E, pa nisam! Imao sam prvu bračnu noć - rekao je Karamela tada za medije

Autor: Pink.rs