Voditeljka Anastasija Buđić u večerašnjem izdanju emisije "Pitam za druga" na RED TV ugostila je bivšeg učesnika "Elite", Slobodana Josipovića, koji se ovom prilikom osvrnuo na odnos Stanislava Krofaka, Mione Jovanović i Nenada Aleksića Ša.

- Nedavno ste izšali iz Bele kuće, svedočili ste ulasku Stanislava i vezi Mione i Ša, kakve su Vaše analize - pitala je voditeljka.

- Ša je neko ko kad se zaljubi, bude posvećen toj osobi. On je profil ličnosti koji može da zaboravi na neku ljubav tek kada nađe novu ljubav. On je održao govor da je došao da se dokaže Vanji, a kada se zaljubio u Mionu, on je ostavio Vanju. Ja ga negde i razumem, verovatno je jako teško, kada se stavite u njegovu poziciju, jako je teško da boravite u prostoru sa svojom devojkom i njenim bivšim dečkom. Stanislav nije ušao samo zbog izvinjenja, koje je dobio drugi dan, a i dalje...Čini mi se da ide strategijom da im rasturi odnos, zavede Poršelinu ili Maju, da Mionu ohladi, tj. da joj vrati milo za drago - rekao je Sloba.

Sloba se osvrnuo i na podelu budžeta svog druga Nikole Lakića, kog je upravo on po izlasku iz "Elite" postavio za ovonedeljnog vođu u rijalitiju.

- Iznenađen sam podelom budžeta, da je dao Mileni srednji budžet, da je Anđelu dao srednji budžet. On je primetio da su se udaljili i on opet daje srednji budžet. Iznenađen sam i izborom potrčka, očekivao sam da će Stanislav biti svakako, on je blizak sa Ša. Očekivao sam da ako mu je prijatelj, da će mu napraviti izbor potrčka da mu olakšaš, da staviš Stanislava i Maju ili Stanislava i Poršelinu. Miona je hladna prema njemu, on njoj kaže: "Daj mi ruku", čini mi se da treba pet minuta da se uhvate za ruku. Kao da je iskoristila taj momenat što je videla te fotografije kod Stanislava, kao da je ušla da se sveti Stanislavu i da je iskoristila Ša. Mislim da Stanislava ne intresuje ni Miona, možda manje novac, ali promocija - rekao je Josipović.

Autor: pink.rs