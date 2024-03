Zidove Bele kuće, tokom sinoćnje emisije "Gledanje snimaka", zatresla je svađa Miljane Kulić i Maje Marinković u kojoj su pljuštale teške reči i uvrede.

S tim u vezi, ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa Marijom Kulić, Miljaninom majkom, koja je za naš portal prokomentarisala aktuelno dešavanje, tj. osvrnula se na svađu svoje ćerke sa Majom.

Marinkovićeva je u svađi istakla da je Miljana operisala želudac kako ne bi, kako kaže, izgledala kao mečka božana, a Marija se osvrnula na Majine estetske korekcije.

- Pa dobro, svi operišu želudac da ne bi bili debeli i da bi bili zdravi, jer zna od debljine da odu holesteroli, trigliceridi i tako dalje. Šta je ona operisala?! Dženet Džekson, šta je ona operisala?! Samo još nije operisala nokte na nogama. Još to da operiše i onda je tuto kompleto. I sočiva je ugradila. Ili menja boji očiva sočivima ili je ugradila, ma katastrofa! To je nenormalno, u redu neku malu korekciju uradiš na sebi što vidiš, ali ona, katastrofa! Ona se pretvorila u plastiku. Ne znam, ljudi kad pipnu, ono sve plastično. Faca joj je toliko izveštačena da nemam reči. Ne da liči na lutku, nego kao da je balsamovana - rekla je Marija, a onda je prokomentarisala Majinu izjavu da je Miljana izdala svakog svog prijatelja:

- Kog prijatelja?! Miljana nema u rijalitiju prijatelje. Ako je trenutno sa nekim dobra, naiđe period da se i sa njim posvađa, pa naiđe period kada oproste jedno drugom. To je sve jer mora sa nekim da se komunicira, ne možeš sam da ideš tamo kao mumija. Mada, ja bih išla sama, ja bih sama pila kafu, sama jela, nikog ne bih pogledala tamo, a ako me neko ne uvredi, jedino to...Ja iako porazgovaram sa njima to je nešto vezano za rijaliti, inače me drugo ništa ne intresuje, ni njihovi životi, ni ništa. Neću da ponižavam sebe da sedim s njima, a znam šta mi misle poneki - rekla je Marija.

Takođe, Maja je istakla da je primetila da joj je neko kopao po džakovima, te je tako otkrila da sumnja da je to Miljana, a mi smo odmah upitali Mariju kako gleda na ove optužbe.

- Vidi kakvu garderobu joj šaljem i kako se lepo oblačim, ona će da pretura po Majinim džakovima?! Ja znam da Miljanini džakovi stoje ispod stola, ali i Maja isto. Ima mnogo džakova, možda se desilo da je otvorila pa je videla da nije njeno kada je muvala, da je ostavila...Bliži se kraj i oni koji očekuju da se dobro plasiraju, oni će da se svađaju i napadaju one za koje misle da će dobro da se plasiraju. Maja, vidiš da je striktna u tome da izdrži do kraja da nema muškaraca, nije ušao neki da joj zaigra srce do kraja, zato je ona i ostala sama. Nije htela da se bruka s bilo kim samo da bi bila u vezi. Maja i Miljana se van rijalitija nikada nisu videle. Jednom je pozvala kada smo pravili Željku prvi rođendan, bile su u dobrim odnosima i onda kada je zvala Zoricu i Miću, zvala je Maju. Inače, one se nikada, ama baš nikada nisu videle - rekla je Miljanina mama, Marija.

Maja je, takođe, izjavila da je Miljana, kako kaže, majka monstrum, te Marija smatra da Maja samo udara tamo gde najviše boli.

- Hoće da udara tamo gde zna da najviše boli, pa to je pričala i Aneli, sve koje imaju dete su za nju monstrumi. Čudo ne kaže da je i Aleksandra Nikolić monstrum - rekla je Marija, a onda se osvrnula na Majinu konstataciju da će da čestita Aleksandri i Caru kada se bude Nikolićeva porodila:

- Šta ima ona da čestita?! Nema tu njoj više mesta! Mnogo nekome znači njena čestitka, znamo mi dobro šta ona misli o Aleksandri, tako da pusti javno čestitanje. Maja gleda samo svoje du*e, nemam ništa protiv toga i treba tako, ali onda da ne priča da na Miljanu ne može ozbiljno da se naljuti - istakla je ona.

Oplela i po njenom učešću! - Ona je u rijalitiju da bi rasturala veze, zato što to zna da radi, nameće se muškarcima. Maja nije komentator, da igra na žurkama kao Slađa Poršelina, jer da nema njih dve, ne znam ko bi igrao. Uglavnom su samo one, krevelje se tamo na onom ogledalu, sa onim facama, bože me sačuvaj. Da se umeša, da se posvađaju Anita i Anđelo, na primer, zbog nje i Jovana i Uroš. Ostala je sama da bi dokazala narodu da može da bude sama i da je najbolja sama i Caru, da ne priča: "koliko njih te je j**alo", nego da kaže: "U ovoj sezoni nisam bila ni sa kim" - zaključila je Marija za Pink.rs.

Autor: N. Ž.