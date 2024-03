HARIS DŽINOVIĆ POTKAČIO MELINU! Nakon razvoda pevač otkrio kako se oseća: IZ BITKE SAM IZAŠAO...

Pevač Haris Džinović nakon 22 godine braka rastao se od doskorašnje supruge Meline, a posle kratkoročne medijske ilegale progovorio je o razvodu.

Haris se oglasio za tim povodom za jedne medije, te istakao kako se oseća nakon razvoda braka, ali i iskoristio priliku da potkači bivšu suprugu Melinu.

- Ne čujem ništa i ništa me ne zanima. Priznaću još jednu staru izreku: "Što vas ne ubije, to vas ojača". Prema tome, iz jedne sam bitke izašao živ i zdrav, nisam izgubio u toj bici, tako da sam izašao jači. To mi je motivacija za sve, motivacija za život - rekao je Haris, pa dodao:

- To bi trebalo da bude privatnost, ali ja sam poznat čovek i gospođica delimično, prema tome... - rekao je Haris Džinović.

Podsetimo, Haris i Melina Džinović su emotivnu vezu započeli još 2002. godine i dobili dvoje dece, sina Kana i ćerku Đinu, a u bračne vode stupili su 12 godina kasnije. Haris je nedavno otkrio da je Melina potencirala na razvodu braka.

- Nemojte me ništa o razvodu, to pitajte Melinu, ona je mene ostavila, nisam ja nju, prema tome ona zna sve - istakao je pevač.



Autor: PINK.RS