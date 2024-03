'SINE KUPI ŠLEM, SVET NIJE FER!' Goca Tržan žestoko odgovorila na Filarijeve navode da je HOMOFOB: Kad ga sretnem UŽIVO...

Velika prašina u javnosti digla se nakon što se saznalo da će na ovogodišnjem muzičkom takmičenju "Pesma za Evroviziju" koji će se održati u Malmeu u Švedskoj, Srbiju predstavljati pevačica Teya Dora sa pesmom "Ramonda".

Fanovi Anđele Ignjatović Breskvice pobunili su se zbog toga što je ona, od strane publike, dobila ubedljivo najviše glasova u finalnoj večeri izbora za pesme koja će predstavljati Srbiju na ovogodišnjem Evrosongu. No, međutim, neki od takmičara bili su nezadovoljni i glasovima stručnog žirija, među kojima je i Filari.

Naime, Filari je jednom prilikom insinuirao da je razlog tome što je dobio nula poena - homofobija. U jednoj emisiji gostovala je pevačica Goca Tržan koje ja prokomentarisala nezadovoljstvo jednog dela javnosti njenim glasanjem na "Pesmi za Evroviziju". Kako su neki govori da glasanje nije fer, Goca je rekla ironično:

- Užasno koliko nije fer. Kupi šlem sine, svet nije fer. Znaš šta, mi smo svi zaista, svima dali podjednake šanse i bila je varijanta, ajde ovo da čujemo, ako je dobro, dajemo mu glas. Međutim, mi smo zaista svi vrlo homogeno glasali, što znači da ne radi se tu o nečemu što bi moglo da se podvede pod nije fer, nego možda nisi bio dovoljno dobar. Ja ne mogu da glasam za utisak, ja hoću da glasam za pevače. Ja hoću da nagradim nekoga ko stvarno sjajno peva - rekla je Goca, a onda se osvrnula na Filarija i njegovu izjavu da je razlog tome što je dobio nula poena homofobija:

- Za mene to ne može da se kaže! Tako bi mogao i Dušan Kurtić da me nazove rasistom zato što mu nisam dala 12 bodova, a peva čovek kao zmaj. Ne bih ja to stvarno da previše komentarišem. Kad ga budem videla objasniću mu lično. Mislim da je to mnogo bolje - rekla je pevačica.

Autor: N. Ž.