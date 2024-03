EVO KAKO IZGLEDA MUŽ SILVANE ARMENULIĆ! Ima 84 godine, a njegova ljubavna priča sa pokojnom pevačicom OSTAVLJA BEZ DAHA - Venčali su se TAJNO, a onda...

Silvana Aremnulić, legenda domaće folk muzike, bila je žena raskošnog glasa i pojave. Gde god da se našla privlačila je pažnju svojim izgledom i držanjem.

Radmilo i Silvana venčali su se 26. oktobra 1961. godine bez znanja roditelja, nakon čega su otišli u kafanu “Vidin kapija”. Svoju vezu sa Silvanom, Radmilo je krio od bližnjih, zbog straha da je njegovi ne prihvate jer je obična “kafanska pevačica”, te ju je prvi put odveo kući na porodični ručak onog trenutka kada je Silvana postala njegova supruga.

Međutim, nije bilo razloga da ovaj par krije svoju vezu, roditelji našeg velikog tenisera bili su srećni izborom snajke, jedino ih je razočaralo što ništa nisu znali.

Inače, Radmilo Armenulić nedavno je progovorio o odnosu sa Silvanom Armenulić, ali i o tragičnoj smrti nakon koje je cela Jugoslavija bila zavijena u crno.

- Rano sam se oženio prvi put. Bilo je to 1962. godine. Silvana je nesrećno nastradala 1976. godine, pa sam se posle 13 godina ponovo oženio, i to Mirom, koju sam dugo poznavao. Silvanu sam upoznao u hotelu “Grand”, tamo je pevala. Jedan moj prijatelj, nažalost pokojni, Koča, čija je žena isto pevala, bio navalio: “Ajde da odemo u ‘Grand’, ajde da odemo!” I odemo. Silvana je pevala neku pesmu i ja sam joj rekao da ne peva dobro i da ja znam reči. Zapisao sam joj reči i sećam se da je posle pevala baš onako kako sam joj napisao. To je, takoreći, bila ljubav na prvi pogled. Ona se u to vreme zabavljala sa jednim apotekarom, ubrzo su raskinuli i mi smo krenuli. Venčali smo se, ja sam otišao u Nemačku, tada mi se rodila i ćerka, pa su njih dve dolazile kod mene. Silvana je u to vreme postala mnogo popularna, posle serije “Ljubav na seoski način” - ističe Radmilo.

Jugoslovenska diva, poginula je 10. oktobra 1976. godine u saobraćajnoj nesreći na auto-putu Beograd - Niš, kod mesta Kolari. Ono zbog čega priča dobija još jeziviji epilog je što je neposredno pre smrti Silvana izjavila da ima strah od budućnosti.

- Možda sam baš u kafanama u kojima sam nekad pevala, stekla taj strah od budućnosti, jer kad muzika ugasne, kad prestanu da zveče čaše i raspevani gosti odu svojoj kući, svojoj sreći, a ja ostajem sama pitajući se da li za mene postoji sutra - izjavila je Silvana jednom prilikom.

- Čekaj, u stvari nećeš moći da dođeš... Idi, idi, ako možeš, dođi - rekla je na kraju.

Posle, Silvane sa kojom ima ćerku Gordanu, Radmilo je našao sreću kraj sadašnje supruge Mire Peić.

Mira je jugoslovenska je i srpska filmska i pozorišna glumica. Mira je završila Fakultet dramskih umetnosti i postala glumica „Ateljea 212“. Pored glume je nastavila da peva, ali starogradske i romanse, sa kojima je izgradila drugi deo karijere. Nizale su se ploče i festivali zatim i filmovi i TV serije.

U prvoj postavci mjuzikla „Kosa“, u Ateljeu 212, igrala je Šejlu, glavnu žensku ulogu. Snimila je brojne trajne snimke za fonoteku Radio Beograda.

- Smatram da ljudi odlaskom u penziju nikako ne smeju da klonu duhom i da čekaju sudnji dan. Ja sam igrom slučaja ceo život radila stvari koje sam volela, ali ima mnogo seniora koji su penziju stekli radeći posao koji nisu voleli, ali su zbog primanja morali - rekla je Mira za "Novosti" i dodala:

- E, upravo tome i služi penzija, daje nam se ponovo mogućnost da se okrenemo životu i prilagodimo ga stvarima koje nama odgovaraju i za kojima smo možda čitavnog radnog veka žalili.

Autor: N. Ž.