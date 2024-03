'ŠTA DA TI KAŽEM, ZAMENI ME!' BUKTI RAT u Zvezdama Granda - Između Popovića i Bosanca PLJUŠTE uvrede, NE ŠTEDE reči!

Uzbuđenje je večeras dostiglo vrhunac kada su se u „Zvezdama Granda“ suočile dve izvanredne takmičarke Atomska Mina i Šejla Zonić,

U sjajnom duelu, Šejla je sebi pobedom obezbedila direktan prolaz dalje, dok će se Mina za svoje mesto boriti u baražu.

Prva je iskreno komentarisala Viki Miljković koja ne krije da se tokom Šejlinog izvođenja čitava naježila, kao i da se umalo rasplakala od miline njene boje glasa.

-Šejla sedimo ovde sedam godina, mnogo sam toga čula. Bilo je fantastičnih pevača. Ja sam se naježila bukvalno od glave do pete, ovo je neverovatno. Ti si pokazala da muzika izaziva različita osećanja. Meni su bukvalno suze naišle na oči od miline i lepote, bravo Šejla. Ovo je nešto što do sada nisam čula ovde, to je moje mišljenje. Mina, pretežak repertoar za tebe, ne zna se koja je od koje teža – rekla je ona.

Snežana Đurišić se složila sa koleginicom Viki , a onda je istakla da ima želju da Šejla potpuno pređe na pevanje narodne muzike.

-Devojka broj jedan, tebi su već kazali, ja isto mislim kao moja koleginica Viki, da si ti omašila tu prvu pesmu, bolje će to Mili da objasni. Što se tebe tiče Šejla, šokirana sam prijatno. Mislila sam, odnosno sigurna sam da niko bolje od tebe nije otpevao Marijinu pesmu „Moj grad“ u ovom takmičenju. Savršena si bila, odlično. Volela bih da se prebaciš ovamo na narodnjake, jer stvarno sve žanrove odlično pevaš, pa onda bolje idi na ovo što je komercijalnije – ispričala je Sneža.

Dragan Stojković Bosanac komentarisao je Minino večerašnje izvođenje vidno iznenađen, nakon čega ga je Saša Popović naglo prekinuo.

-Ja sam glasao za obe. Atomska Mina mi je bila danas vrlo inspirativna. Ovo je pokazalo, negde na početku smo imali polemiku da li pevač može pevati svojom interpretacijom. Ti si pevala svojim glasom, ali nisi ništa oduzela da bi smo nešto prokomentarisali da li je to, to. Znači to je vezano za taj komentar kad ti ili bilo koji pevač otpeva na svoj način, a drugi po originalu, onda se vidi tvoja raskoš – pričao je Bosanac, a Popović se ubacio:

-Bosanac, požuri. Imamo deset parova, treba da završavasmo u tri ujutru? – pitao je ljutito Saša.

-Ja neću progovoriti više do kraja – žustro je odgovorio Bosanac.

-Jel ne možeš to lepo i brže da kažeš? – nastavio je Popović, a Boske je ipak nastavio:

-Ne mogu. Ako oćeš da kažem, oćeš, a ako nećeš, ne moraš. Neću govoriti više, ali Šejla nisi bila dobra u drugoj pesmi.

-Ma daj bre, šta pričaš? Bosanac, ti znaš da ja tebe najviše cenim, ali molim te – dobacio je Popović.

Saša Popović i Dragan Stojković Bosanac u žestokoj raspravi

Nakon toga, Bosanac je nastavio sa svojim izlaganjem, ističući gde je Šejla imala sitne greškice.

-Šejla, ima jedna stvar koju nisi dobro dikcijski izvela oba puta – rekao je Bosanac.

-Ja ću ti reći jednu koja je vrlo ružna, to je pros***anje tvoje ovde koje je neutemeljeno – žestoko mu je dobacio Saša Popović, a Bosanac je odmah reagovao:

–Šta da ti kažem, zameni me. Ja ću se prose****ti, koliko se meni prose***a. Uvek imam argument, a ne zlo.

Nakon male zbrke, Mili je nastavio sa komentarisanjem takmičarki, ističući pohvale za Minin izgled, ali da pevanje nije valjalo.

–Mina, izgledaš fantastično, ali pevanje je bilo pakao. Znači, kad si vrisnula, ja sam mislio da te je napao leopard. Šejla, hvala ti na ovome što si prikazala ovde. To ne da je bez greške, i da se vratimo samo na sekund na ono što je sad i Bosanac počeo da petlja bez argumenata. Za prvu pesmu, ti imaš potpuno drugu boju i doživljaj nego Ceca, a ti si je donela na svoj način, ja sam oduševljen – ispričao je Mili.

Marija Šerifović ističe da je zadovoljna Mininim nastupom, dok je za Šejlu rekla kratko i jasno da je sve bilo odlično.

-Mina, meni si prvu pesmu pevala dobro i ono što mi se najviše svidelo je to što oni najdublji tonovi stoje stameno, tačno, perfektno, sve mi je bilo kako treba. Druga pesma, znaš i sama da te visine nisu poslužile, ali ono što mi se dopalo je što sa puno glasa. Šejla zna sve sam joj rekla prošli put, pevala si odlično – zaključila je Marija.

Autor: pink.rs