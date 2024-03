O mladoj pevačici Mioni Jovanović ne prestaje da bruji regionalna javnost otkako je u rijalitiju "Elita" otpočela turbulentnu emotivnu vezu s reperom Nenadom Aleksićem Ša, zbog kog je preko noći zaboravila svog dečka, MMA borca Stanislava Krofaka, koji ju je ispratio u Šimanovce.

U vreme kada je uplovila u vezu sa Ša, on je i dalje bio papirološki oženjen, a njihova ljubavna priča se dodatno zakomplikovala otkako se u Belu kuću uselio i njen bivši, Stanislav. On ima podršku Mioninih roditelja za razliku od Ša, za kog neće da čuju, što su Mioni jasno stavili do znanja 31. decembra, kada su je posetili u rijalitiju - od tada se ne oglašavaju za medije, a ljudi bliski njima kažu da im teško pada sve kroz šta im ćerka prolazi u "Eliti". Joca novinar se tim povodom uputio u Kragujevac, Mionino rodno mesto, kako bi porazgovarao sa njenim roditeljima, međutim oni nisu otvarali vrata svoje porodične kuće.

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

Joca je porazgovarao i sa meštanima Kragujevca, kako bi opipao "puls naroda" i saznao šta oni misle o svojoj sugrađanki i dešavanjima na njenom ljubavnom planu.

Srećem, viđam ih, njen otac je bio sa mnom u školi. Komentari... Ona je smirena, tera svoje, ima svoj program. Staložena, mirna, a sad, što je lepa, pa svi pate za njom, to je druga stvar - rekao je jedan komšija, dok je drugi negodovao zbog njene veze sa Ša:

Ne znam šta joj treba s onom budalom da ima posla! To joj nije trebalo!

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

Jedan Kragujevčanin bio je posebno ostrašćen kada je Nenad u pitanju.

Ša je jedan običan beogradski mangup koji je feminiziran, za mene. Ja sam Kragujevčanin, tu sam rođen. Ne znam šta je tražila sa njim. Šta je taj Ša, ko je on?! Šta, Ša?! Mangup beogradski?! Pa i mi smo beogradski mangupi, a živimo ovde, u Kragujevcu, ovde smo poreklom. Ona je devojka na mestu, samo je njena greška što je uopšte sa njim bila. On je više puta tamo učestvovao, on je neki Ša, reper, šta je?!

Napravila je veliku grešku. Mislim da se pokajala, ali da ne sme da prizna. Da li će se oslobotiti Ša? Čim izađe iz "Elite", ako ne i pre. Katastrofalno, to je gušenje, to nije odnos i treba prekinuti na vreme. Razlog za bes njeni roditelji imaju - objasnila je još jedna Kragujevčanka.

Komšija Jovanovića priznao je da je viđao Stanislava kada je dolazio u Mionin rodni grad, te da ga obožavaju njeni roditelji.

Ovo je katastrofa! Ovo niko ne pamti, ove jade! Ljudi su se krstili i levom i desnom nogom! Ovo nigde nema! Samo sam video Zvezdana i Anu da su radili ove probleme, pa ovo sad. Sekiraju se i oni (roditelji), nije ovo jednostavno, ona 23 godine, a ovaj čovek 43. Stanislav je dobar dečko, pratio sam ga ja. Roditelji više vole Stanislava, on je dolazio tu kući. Dobar je, ponašao se, ne može biti bolji! Mi smo za Stanislava, za onoga nismo! Dobro bi bilo kad bi se pomirili. Živela je kod njega kao car, a ovaj seva kao Sveti Ilija, od toga nema ništa. Stanislava sam dvaput video, njeni roditelji ga vole kao sunce - rekao je komšija.

Reportažu pogledajte u nastavku:

Autor: pink.rs