DA LI JE IPAK UZELA ŠMINKU KOJU JE DOBILA NA POKLON?! Miona se celo jutro ulepšavala, a ovaj detalj je malo ko primetio! (VIDEO)

Ipak iskulirala Ša i njegove reči!

Tokom današnjeg jutra, Miona Jovanović se sve vreme šminkla kraj ogledala kod njenog kreveta.

Iako Miona to radi svaog jutra, ono što je mnogima zapalo za oko je to što je olovka za oči koju je koristila po izgledu nova, a poznato je da Miona svakog dana govori kako nema šminku, pa se zbog toga mnogi takmičari pitaju da li je Miona ipak uzela nešto od šminke koju je dobila za Stanislavov rođendan iako joj je njen dečko Nenad Aleksić Ša to izričito zabranio.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

