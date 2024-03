OSAM TUŽNIH GODINA BEZ VEČITOG DEČAKA! Godišnjica smrti Marinka Madžgalja: Glumac pre odlaska na večni počinak uradio nešto što je MALO KO ZNAO!

Mnogima i danas omiljeni glumac, i jedan od natalentovanijih, Marinko Madžgalj, na današnji dan pre osam godina izgubio je bitku sa opakom bolešću - karcinomom pankreasa.

Marinka Madžgalja, večitog dečaka, kako su ga zvali, pamtićemo po brojnim veličanstvenim ulogama. Na daskama koje život znače se takođe izvanredno pokazao. Odigrao je mnogo značajnih predstava kao što su: "Šine", "Hamlet", "Hasanaginica", "Kako vam drago", "Zajedno sami" i još mnogim drugim. Najnovije ostvarenje bilo mu je "Tamo i nazad" gde je glumio sa prijateljem i kolegom Andrijom Miloševićem.

Madžgalj je imao samo 37 godina kada je saznao za bolest, ali nažalost, to je bilo prekasno. Lekari su mu saopštili da mu je ostalo još samo tri meseca života, koje je on, po rečima prijatelja i porodice, proživeo najbolje što je mogao. Snimao je seriju u Crnoj Gori, išao na hemioterapije i 20 dana pred smrt se krstio u manastiru Ostrog, iako je zbog slabosti to jedva izdržao, što je od mnogih sakrio.

Marinko je sve do poslednjeg dana verovao u ozdravljenje i pobedu, što je dokazao postom na Fejsbuku:

- Prijatelji, mnogo pošte je stiglo! Svi ste tako dragi, ljubazni i puni lepih reči i želja! Hvala vam na svakoj napisanoj reči, hvala za sve medikamente koje preporučujete, hvala na željama za brzo ozdravljenje! Potrudiću se da što pre zaigram na sceni, stanem pred filmsku i TV kameru i ponovo budem sa svima vama. A i zapevam! Voli vas sve vaš Maki!

Nažalost, to se nije desilo. Marinko je sahranjen 29. marta na Novom bežanijskom groblju uz zvuke pesama “Jedan dan života”, “Mama Huanita”, “Bolujem ja”, “Tiho noći”, “Na te mislim”, “Što se bore misli moje”.

Njegova majka Mirjana je prvi put nakon smrti sina progovorila prilikom svečanog otkrivanja murala posvećenom pokojnom glumcu pored Ateljea 212, početkom 2021. godine.

- Živeo je srećan život. Od svoje 11 godine znao je da će biti glumac, bio je stalno nasmejan baš kao na ovom muralu. Bio je duhovit, nestvaran, da poželite takvog sina. Mnogo čeznem za njim. Posle pet godina prvi put govorim o njemu, hvala vam što ste došli ovde danas. Ponosna sam što je naš sin i divno je biti majka takvom detetu, za svaki ponos je bio. Imao je neverovatnu energiju. Svuda je stizao i sve je želeo. Kazao mi je jednom: “Mama, ako nastavim ovako prestaću da dišem”. Zaista je živeo radost življenja - kazala je za ona.

Zloćudna bolest

2015. godine Marinku je dijagnostifikovan rak pankreasa, a bolest je dugo krio od svojih najmilijih. Ubrzo je usledila i prva operacija, a iako je u jednom trenutku javnosti delovalo da se njegovo zdravstveno stanje poboljšava, istina je bila nažalost drugačija. Kada su mu lekari saopštili da mu je ostalo još tri meseca života, on se trudio da ih iskoristi maksimalno do poslednjeg trenutka. Snimao je seriju u Crnoj Gori, išao je na hemoterapije, borio se i provodio svaki momenat sa svojom porodicom. Dvadeset dana pred smrt krstio se u manastiru Ostrog i tako ostvario svoju veliku želju. Nažalost, 26. marta 2016.godine izgubio je borbu i napustio nas.

Nakon njegovog odlaska ostala je velika praznina i seta. Njegova ostvarenja ostaće zauvek dobro upamćena, a dirljivi stihovi koje je otpevao u svojoj poslednjoj pesmi nikada neće izbledeti.

"Ako te nekada sretnem

hoću da smeješ se ponovo

i da ti vrate svu ljubav

koju sam ti ja jednom odneo..."

