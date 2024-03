ZORICA BRUNCLIK SE OPET UDAJE! Otkrila detalje svadbe s Kemišom, spremaju FEŠTU o kojoj će se pričati, a OVO je povod!

Ova godina folk zvezdi Zorici Brunclik biće veoma posebna, budući da slavi pet decenija uspešne karijere, ali i 40 godina braka sa Miroljubom Aranđelovićem Kemišem.

Pevačica je pred Grandovim kamerama evocirala uspomene i prisetila se svojih prvih muzičkih koraka.

- Kada sam postala popularna i razmišljala kako je sve krenulo, smatrala sam da je to u stvari bila sirotinjska zabava. Bili smo jako siromašni, nismo imali radio i onda ja stanem na šamlicu i pevam, a oni svi aplaudiraju, moji roditelji i braća. Osetila sam da sam važna i bitna. To mi je bila prva scena, ta šamlica na koju sam stala, a onda sam u školi krenula da pevam na priredbama. Dopadalo im se i svi su govorili da treba da nastavim sa tim. Osećala sam veliko uzbuđenje kad pevam kao dete i bilo je prirodno da nastavim sa tim. I evo, sada se desi da dolazim ovde i proslavljam 50 godina svog rada – ispričala je Zorica.

Zorica priznaje da ni sama ne može da veruje da je iza nje čak pola veka uspešne karijere.

- Uplašim se nekad kad kažem 50 godina i pogledam sve svoje trofeje, dijamantske, brilijantske, platinaste, zlatne, ovakve i onakve… Kada pogledam taj zid i police prepune nagrada. ’76, pa ’78, pa ’80. a gde je ’24? I onda dođete do 2024. godine i dobijete odlikovanje predsednika koji potvrđuje da vam sve ono što ste radili služi na ponos – rekla je sa osmehom, a potom priznala da je veoma srećna što joj je ni manje ni više nego Aleksandar Vučić uručio nagradu.

- Ja sam bila u šoku, kako nisam. Zaista nisam nikada razmišljala o tome i prva sam žena koja je to dobila i prva živa. Najgora stvar je to što se uglavnom posthumno dodeljuje ovo, čast izuzecima. Toliko sam bila zatečena time da se ne sećam kako su oni reagovali - priznala je Zorica.

Na pitanje da li pored brojnih nagrada i uspešnih koncerata ima nešto što sebi još uvek nije ostvarila, pevačica je iznenadila odgovorom.

-Iznenadićete se šta je to. U svom životu kad sam bila najmršavija mislila sam da sam debela. Nisam nikada ustala i rekla „E, Zorice, alal ti vera, ovo je tvoja idealna kilaža“, uvek je tu bilo viška. Ta se brojka kretala da kada sam imala manje nego što bi možda trebalo da imam ja sam uvek želela još malo manje, bar 2-3 kila. Kad sam imala normalnu kilažu tada sam tek govorila da sam debela. I to je tako išlo, a sad kad imam 20 viška ponašam se kao kada su bila ta 3 do 4 više. Eto, to još nisam ostvarila, da budem zadovoljna - priznala je, a potom dodala.

- I kada bih htela da krenem na neku radikalnu dijetu u ovim godinama vas prvo pitaju kako ste, da li ste dobro. Ja uvek pitam a što, jer pomislim kako li to izgledam. Kada bih baš krenula da mršavim rekli bi „ova je gotova, ova ima još 2 kupanja i to je to“. Tako da ne smeš ni da smršaš.

Nema sumnje da bi Zorici na mladalačkoj energiji i izgledu pozavidele i mnogo mlađe koleginice, a ona je za Grand otkrila u čemu je njena tajna.

-Za kosu je zadužen Milanče koji se muči po dva sata kada ovako pravim frizuru. A kada se farbam to traje i po sedam sati. On je toliko uporan kada je reč o izgledu. A za moju svežinu, tu je zaslužan Miroljub. Znate, kad imate sreću da se probudite pored nekoga koga volite, to je već dovoljan okidač za ceo dan da bude sve kako treba. A sledeće godine obeležavamo 40 godina braka. On hoće da me ponovo zaprosi, ali možda neću pristati (smeh) – objasnila je pevačica.

Naime, kako je otkrila još uvek razmišlja na koji način da iznenadi Kemiša povodom 40 godina braka, a nema sumnje da će popularni par organizovati gala proslavu.

- Nisam osmislila još kako tačno da ga obradujem. Pravićemo feštu. Svadbu (smeh)! Nama je sada ostalo da ispunjavamo sebi želje jer mi nismo imali pravu svadbu. Mi smo se venčali u pet po podne, a ja sam se u pola tri te noći porodila. Tako da sam bila mlada koja je imala 100 kilograma. Ali otom-potom, ove godine pričam samo o diskografiji - zaključila je Zorica.

