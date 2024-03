IZNENADNA SMRT PINKIJA IZ FILMA ''RANE'' I DALJE JE MISTERIJA! Evo šta piše u OBDUKCIONOM nalazu, a njegova majka i dalje u glavi ima SAMO JEDNU SLIKU!

Na današnji dan navršilo se 24 godine od iznenadne smrti tada devetnaestogodišnjeg glumca Dušana Pekića, koga je proslavila uloga Pinkija u filmu "Rane".

Danas gotovo zaboravljen, ali sećanje na njega čuvaju još samo njegovi najbliži.Dušan je preminuo 26. marta 2000. godine u Kraljevu, za vreme služenja vojnog roka. Imao je samo 19 godina. U obdukcionom nalazu piše da je smrt nastupila zbog gušenja usled udisanja želudačnog sadržaja.

- Za mene je vreme stalo. Umeo je da bude zabavan. Niste znali kad glumata, a kad je to stvarno on. Voleli su ga. Teško je bez njega, baš teško... Jednom je on bio kod prijatelja, izašla sam nakratko i zaključala! Nisam očekivala da će se brzo vratiti. Kad sam ušla i prišla stanu, sedeo je na stepenicama... Verujte, uvek uveče kad se vraćam kući, imam tu sliku kako čeka na stepenicama - otkrila je svojevremeno njegova majka Milunka Tešić.

Milunka je tek pre nekoliko godina otkrila da postoje Pinkijeve fan stranice, i zahvalna je na tome što njen sin i dalje živi u sećanju ljudi.

- Dušan je bio omiljen u društvu, a i među ženskim svetom! Imao je dosta simpatija i nekoliko devojaka! Sa Anom je odrastao i davala mu je snagu. Njegova devojka Jelena Janković bila je puna života, kao i on. Žao mi je što odavno nemam nikakav kontakt s njom, volela bih da se čujemo - kaže Milunka.

Poslednji susret

Ona se prisetila i tog kobnog 26. marta 2000, kad su joj javili da je izgubila sina.

- Dobio je novu ulogu, ali smrt je bila brža. Bio je u Kraljevu u vojsci. Prethodnog dana bila je zakletva. Preterao je s pićem! Kad smo se rastali, otišao je sa drugom do susednog grada i nastavio da pije. Vratili su se oko ponoći u kasarnu. Kad je ujutru oficir budio vojnike iz njegove sobe, svi su morali da ustanu. Njega je ostavio da spava jer mu je bio miljenik, a i inače se teško budio - rekla Milunka i dodala:

Ne traži krivca

- Da ga je oficir probudio kad i ostale vojnike, i sad bi bio živ, ali nije! Kasnije, oko osam sati, neko je ušao da nešto uzme i čuo da krklja! Tad su svi pojurili da ga spasu, ali bilo je kasno! U obdukcionom zapisniku piše da je smrt nastupila usled gušenja, zbog udisanja želudačnog sadržaja! „U grlu, dušniku i glavnim dušnicama nalazi se obilna količina želudačnog sadržaja, koja skoro u potpunosti ispunjava njihov lumen i u kome su prepoznatljivi delići polusvarene hrane.“

Nakon 17 godina sam se usudila da pročitam taj nalaz. Nesrećna majka nikoga ne krivi za njegovu smrt.

- Nesrećan splet okolnosti. Živeo je brzo i kratko, ali ispunjeno. Želeo je da upiše glumu i bio je počeo da se priprema. Dušan je bio veličina jer je voleo ljude! Bio je spreman da sve podeli s drugima - odeću, hranu, a kad nisu imali gde, dovodio ih da prespavaju. Nekad sam se zbog toga ljutila! On je bio milostiviji, zato valjda još opstaje u srcima mnogih, a to je korak do večnosti - zaključuje Milunka.

Autor: Pink.rs