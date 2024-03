ODRŽAN OSMOGODIŠNJI POMEN MARINKU MADŽGALJU! Porodica i prijatelji se okupili na glumčevom grobu, tuga za VEČITIM DEČAKOM ne jenjava! (FOTO)

Bol ne prolazi!

Pomen povodom osme godišnjice od smrti voljenog glumca Marinka Madžgalja održan je danas na Bežanijskom groblju.

Veliki broj prijatelja danas je došao na pomen Madžgalju, a pretpostavlja se da je porodica groblje posetila u ranijim jutarnjim časovima i tom prilikom položila cveće na Marinkov grob. Nije poznato ko je od Marinkovih kolega glumaca posetio njegov grob na današnji dan.

Marinka Madžgalja, večitog dečaka, kako su ga zvali, pamtićemo po brojnim veličanstvenim ulogama. Na daskama koje život znače se takođe izvanredno pokazao. Odigrao je mnogo značajnih predstava kao što su: "Šine", "Hamlet", "Hasanaginica", "Kako vam drago", "Zajedno sami" i još mnogim drugim. Najnovije ostvarenje bilo mu je "Tamo i nazad" gde je glumio sa prijateljem i kolegom Andrijom Miloševićem.

Madžgalj je imao samo 37 godina kada je saznao za bolest, ali nažalost, to je bilo prekasno. Lekari su mu saopštili da mu je ostalo još samo tri meseca života, koje je on, po rečima prijatelja i porodice, proživeo najbolje što je mogao. Snimao je seriju u Crnoj Gori, išao na hemioterapije i 20 dana pred smrt se krstio u manastiru Ostrog, iako je zbog slabosti to jedva izdržao, što je od mnogih sakrio.

2015. godine Marinku je dijagnostifikovan rak pankreasa, a bolest je dugo krio od svojih najmilijih. Ubrzo je usledila i prva operacija, a iako je u jednom trenutku javnosti delovalo da se njegovo zdravstveno stanje poboljšava, istina je bila nažalost drugačija. Kada su mu lekari saopštili da mu je ostalo još tri meseca života, on se trudio da ih iskoristi maksimalno do poslednjeg trenutka. Snimao je seriju u Crnoj Gori, išao je na hemoterapije, borio se i provodio svaki momenat sa svojom porodicom. Dvadeset dana pred smrt krstio se u manastiru Ostrog i tako ostvario svoju veliku želju. Nažalost, 26. marta 2016.godine izgubio je borbu i napustio nas.

Autor: Pink.rs