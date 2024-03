Nije joj bilo nimalo lako dok je prolazila kroz proces lečenja, a o svemu tome govorila je pred premijernim kamerama.

Avangardna umetnica i pevačica Aleksandra Slađana Milošević preminula je danas u 69. godini, potvrdila je Fonetu njena prijateljica Biljana Petrović. Ona je umrla u Zemunskoj bolnici, posle kraće bolesti, a datum i vreme sahrane biće naknadno objavljeni. U okviru rubrike "1800 sekundi sa Nemanjom", reporter i novinar emisije "Premijera Vikend - Specijal", Nemanja Vujičić, pre oko šest meseci porazgovarao je sa umetnicom i psihoterapeutom praktičarom, Aleksandrom Slađanom Milošević o njenom boravku u bolnici usled pogoršanja zdravlja.

- Ja sam imala jednu zdravstvernu krizu, koja je bila dosta opasna, bila je na ivici života i ostalo bi tako da ja nisam napravila veliku konverziju same sebe, tj. jednu tranziciju i odustala od otpora prema unutrašnjim svojim sadržajima i dozvolila da budem više ja. To ne može da se uradi u jednom potezu...Što se tiče tih otisaka roditelja na nas, oni počinju u prenatalnom periodu, kažu da su raspoloženje majke koje nose dete jako važna, jer utiču na plod i bebu i da njeno loše raspoloženje se reflektuje na rad organa bebin i da je majka ta koja određuje tu životnu psihičku energiju. Ako vam da nisku psihičku životnu energiju, vi nećete biti uspešan čovek - rekla je Slađana Milošević, te je dodala:

- Ja sam bila napadnuta od pola pet ujutru i do pola dva noću i u traženju rešenja od strane lekara i mene same, sve se vrtelo u istom krugu. Dok sami ne dođemo do takvih otkrića, nećemo moći da ozdravimo...Ja sam se rodila sa urođenim imunološkim defektom, tako sam rođena. Postoji manjak urođenih ćelija koje služe u odbrani od bolesti. Zašto sada ovo pričamo?! Želimo da budemo edukativni i da ljudi ozdrave - dodala je ona.

- Sa čim ste se sve suočili, pa vam je palo još teže - pitao je Nemanja.

- Mi nismo nacija koja je posebno vaspitana i koja ceni neke ljudske osobine koje nas krasi. Kultura je nešto što nas krasi da budemo čovek. Ako odbacujete to kao nevažno, ako ljude koji obrazovani tretirate kao da su falični, to je običaj u našem narodu. Obrazovani ljudi se smatraju budalama, sve kao: "Što učiš školu, kad može i ovako?! Prevarama". To je pogrešno, to je taj pogrešan pristup generalno u našoj kulturi, zavist, nedostatak empatije, saosećanja. Najteži deo je bio taj spoljašnji svet, lekari koji su promenili odnos prema pacijentom. Ja nisam znala kako se zove onaj koji ulazi u moju sobu, nije ih intresovao pacijent kao biće.

Autor: Pink.rs