Šok priča!

Pevač Nikola Kolani Stefanović otkrio je da se sa sestrom Dunjom Ilić video nakon tri decenije, a njihov susret je bio emotivan.

- Dunja i ja smo se spojili. Inače sam intuitivna osoba i znao sam da će nešto da se desi i da će ona meni da se javi. Prošlo je nekoliko dana od mog gostovanja u ‘Grand magazinu’, stigle su notifikacije na mrežama i njeno praćenje. Ona je sada pod imenom Ajla Begović, što nisam uopšte ni znao. Potom je objavila na svom storiju da je istina sve što sam govorio ranije i tako smo došli u kontakt – ispričao je Kolani i dodao da je susret nakon mnogo godina bio emotivan.

- Razmenili smo brojeve telefona i nakon nekoliko dana se i videli. Ispričali smo se i ukapirali, kao da se viđamo barem jednom godišnje, a ne posle 27, 28 godina. Generalno, bili smo mnogo mali i nismo se sećali jedan drugog i perioda odrastanja kod naše babe i dede. Onda smo se vremenom kroz razgovor počeli da se prisećamo nekih dogodovština – rekao je Kolani i dodao da je prvi susret bio protkan posebnim osećanjima.

- Išao sam po Dunju do kuće koja je bila od moje babe. To je bilo neko prisećanje, budile su se emocije, kao iz one pesme „“Topolska 18“ – rekao je Kolani.

DUNJA IMALA BURAN ŽIVOT Da podsetimo, bivša pevačica Dunja Ilić imala je vrlo buran ljubavni život. Samo pre nekoliko godina njoj je preminuo verenik zbog prevelike doze nedozvoljenih supstanci. Ipak, Dunja nije odustala od ljubavi, pa je uplovila u vezu sa 16 godina starijim muškarcem. Na društvenim mrežama je neko vreme delila zajedničke fotografije a onda prestala da ga spominje. A onda je u novembru prošle godine na Instagramu ponovo postavila zajedničke slike i napisala misterioznu poruku: - Od njih xy jedini čovek koga sam stvarno i koga ću verovatno zauvek voleti. Neko koga je život odveo od mene na jedno mračno mesto na kom nikada ne mogu da ga vidim. Svejedno. Ljubav je ista od prvog trenutka preko svih drugih koji su znali da ga neće zameniti i pristali na to. Verujem da će biti do poslednjeg trenutka... - napisala je Dunja.

Autor: N. Ž.