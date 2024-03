Dragana Mirković se razvodi od Tonija, a ovako je izgledalo njihovo venčanje - niko joj od familije nije došao, postojao je KRUPAN RAZLOG (FOTO)

Slavna Dragana Mirković i njen suprug Toni Bijelić objavili su da se razvode, a godinama su važili za skladan par - od početka veze je njihova ljubavna priča bila idilična i romantična.

Pevačica iza sebe ima više nego uspešnu višedecenijsku karijeru, a u plodovima svog rada s porodicom uživa u Austriji, gde sa svojim najmilijima živi u čuvenom dvorcu Ebenfurt.

Duže od dve decenije, Dragana Mirković sreću je delila sa svojim suprugom Tonijem Bijelićem, kome se na večnu ljubav zaklela 2001. godine, a malo je poznato da njihovo venčanje nije bilo veliko i glamurozno, iako su poznati kao par koji živi u luksuzu.

– Venčali smo se u opštini, bilo je to skromno slavlje. Bilo je vreme sankcija, niko od moje familije nije mogao da dođe, jer nisu mogli da dobiju vizu. Pošto je Toni austrijski državljanin od rođenja, prosto nisam mogla to dok se ne udam i dok se naša zajednica papirološki ne sprovede do kraja. Nisam imala mogućnosti da svojoj porodici, tati, mami, sestri, napravim vizu. I zbog toga smo imali malo gostiju. Čak ni Tonijeva familija nije sva mogla da dođe, jer i on ih ima mnogo – ispričala je Dragana u jednom intervjuu.

Iako slavlje nije bilo veliko, kako je tada isticala, za nju je sve proteklo bajkovito.

– Tako da je nas dvadesetak bilo, ali bez obzira na to što su mi nedostajali, ipak je to bilo za mene najlepše i najromantičnije venčanje, jer ja sam jednostavno toliko iskreno volela i jednostavno bila srećna i to mi je u tom momentu bilo dovoljno – istakla je ona.

Pevačica je, međutim, poštovala tradiciju, pa je ponela belu venčanu haljinu i bogat bidermajer.

Autor: N. Ž.