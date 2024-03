'MNOGO SAM RIZIKOVALA!' Na ovaj način je Dragana Mirković nedavno pričala o braku sa Tonijem!

Pevačica Dragana Mirković i Toni Bijelić razvode se nakon 24 godine braka.

Kako je pevačica istakla u saopštenju za medije, oni već tri godine ne žive zajedno, a Dragana je svojevremeno u intervjuu za medije otkrila da je sa Tonijem bila srećna i pre nego što su stvorili sve.

- Imam sve u životu, a pritom ne mislim na materijalno. Prvo sam sve sama stvorila. Eto, tako je ispalo. Imala sam sreće. Pomogla sam i svojim roditeljima i familiji kome je nešto trebalo i prijateljima i mnogim nepoznatim ljudima sam pomogla, i to je moja velika sreća. Srećna sam što mogu da dam. Prvo, dobila sam porodicu. Dobila sam muža. Nisam ga tražila, jednostavno se tako dogodilo. Toni Bjelić je apsolutno moja druga polovina. Vrlo je staložen, dobar čovek, pošten, vredan... Dobila sam dvoje divne žive i zdrave dece - kaže Dragana za „Blic“, koja dodaje da ljudi, nažalost, sreću vezuju za materijalno.

- Ali ne moraš imati milione da bi bio srećan. Ja sam sa Tonijem bila srećna i pre nego što smo stvorili ovo što sada imamo. Toni je živeo u stanu, kao i svaki momak. On je uvek imao najjači auto u gradu, i to je ono što je tada slobodnog momka interesovalo. Onda smo i mi živeli u tom stanu kada sam se udala dok nismo kupili kuću. On stvarno ima talenat za biznis, a ja nisam poslovna žena, više sam umetnička duša. I ja sam imala teške trenutke u životu i padove. Govorim o devedesetima. Mlada devojka, nisam imala ničiju pomoć, a održavala sam toliko porodica. Ja sama! To je trajalo. To nije bilo godinu dana, to su bile godine. Misliš da mi je bilo lako? Ali uspela sam - kaže ona, koja će biti članica žirija treće sezone „Pinkovih zvezda“. Mnoge javne ličnosti koje su bile članovi žirija takvih takmičenja na kraju su stekle negativnu reputaciju, a pitali smo Draganu koliko se plaši da to ne bude i sa njom slučaj.

DRAGANA: "MNOGO SAM RIZIKOVALA"

- Mnogo sam rizikovala. Odlučila sam te daleke 2000. godine da odem iz svoje zemlje i udam se za čoveka koji nije iz Srbije. Toni je poreklom Bosanac katoličke veroispovesti. Bilo je rizično, jer se tada još nisu smirile strasti na ovim prostorima - započela je Dragana i dodala:

- Smatrala sam da sam sve uradila u karijeri što sam sebi zadala. Imala sam 32 godine kada sam se udala i bila svesna da mi život bez porodice ne znači ništa. Bila sam potpuno spremna da se nikad ne vratim na scenu – iskrena je Dragana, a potom je ispričala još neke detalje o ljubavi sa Tonijem:

- To nije bila stvar klasične ljubavi, već stvar želje za decom, vapila sam za porodicom. U meni je bila ogromna praznina. Bilo mi je bitno to što Toni nije iz mog posla. Nisam skoro ništa znala o njemu, ali dopalo mi se kako razmišlja. Više mi se dopao kao čovek, ne mogu čak reći ni da sam se najstrašnije zaljubila. Želela sam nešto normalno u svom životu. Da se vratim na ono što sam imala pre svega ovoga, pre te petnaeste godine kada sam snimila ploču, kada sam bila jedna obična Dragana... A to sam mogla da budem samo van naših prostora - zaključila je Dragana i nikada se nije pokajala, premosi magazin "Hello".

Autor: N. Ž.