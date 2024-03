Evo kome je dala podršku!

Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović stigla je danas na snimanje "Zvezda Granda", pa je prokomentarisala razvod Dragane Mirković i Tonija Bijelića, nakon 24 godine braka.

- To stvarno ne mogu da komentarišem, ja niti znam šta se dešava u nečijem životu, niti me to zanima. U svakom slučaju uvek je pretužno kad jedna porodica rastura. Nikome to ne želim i niko normalan to ne želi nikome. Naravno da sam uz koleginicu - rekla je Ceca.

Autor: pink.rs