Muzička folk zvezda, pevač Sloba Radanović u svom šouu "Pevaj sa mnom" prikazao je ekskluzivne kadrove iza kamera, tj. kako funkcionišu odnosi u njegovoj porodici, konkretno odnos njegove supruge Jelene Radanović i njega sa njegovom majkom Draginjom, pre samog dela o muzičkom takmičenju.

Naime, ideja o šouu "Pevaj sa mnom", Slobi se pojavila dok je radio na pripremi svog drugog studijskog albuma, jer je naišao na pesmu koja ga je osvojila, ali je shvatio da mu nešto nedostaje - savršena partnerka sa kojom će otpevati tu pesmu. Te je tako krenula potraga za neotkrivenim talentom i avantura u kojoj će pevačice iz celog regiona imati priliku da pokažu svoje muzičke veštine, a samo jedna će sa Slobom snimiti duet.

Sloba Radanović rođen je 20. juna 1999 godine u Zrenjaninu, te se ovom prilikom, u okviru šoua, prisetio odrastanja u to doba, ističući da je bilo bezbrižno, iako su nekada krpili kraj s krajem.

- Svoje detinjstvo u Zrenjaninu bih opisao kao bezbrižno detinjstvo, baš kako je i trebalo da bude, iako nekada nije bilo materijalno svega što nam je bilo potrebno i što nam je bila želja, nekako smo bili svi zadovoljni, druge stveri su nas zanimale totalno. Mi smo bili generacija kojoj je bila dovoljna fudbalska lopta i ko ima fudbalsku loptu u kraju, taj je bio najveća legenda - istakao je Sloba, te je dodao:

Preponosna je (majka Draginja) na moje uspehe, mislim da je najponosnija na to što sam, bar ja mislim, ostao isti nisam se promenio, trudim se da budem bolji, da ne kažu ljudi: "Vidi ovaj što se promenio". Iz radničke smo porodice, odrastao sam u teškom periodu inflacije i sankcija, krpio se kraj sa krajem, a došlo smo do toga danas da se o tome ne razmišlja, na to sam najponosniji - rekao je Sloba.

- Kroz život treba biti strpljiv, ne treba biti namćor, da pomogneš koliko god da možeš u svako doba dana i noći. Radila sam u bolnici, nema veze, samo treba učiniti, najlakše je biti zloća. Tako sam i Bobu savetovala: "Sine, u školi da budeš dobar primer", rekla mi je njegova razredna: "Majka, ovo se iz kuće vidi vaspitanje" - rekla je Slobina majka, Draginja.

Smrt Slobinog oca, Dušana Radanovića, ostavila je veliki trag na pevača, o čemu je i ovom prilikom govorio, a ekskluzivno su prikazane i njihove zajedničke fotografije, koje se danas nalaze u stanu njegove majke.

- Njegova smrt mi je definitivno najgori dan u životu i najteži ceo taj period oko njegove bolesti. Uvek se nadaš da nešto može da se dogodi i reši, ali u jednom trenutku shvatiš da gledaš osobu koja pred tobom vene. Sve je to bilo očekivano, i meni su otac i majka govorili: "Šta god da se desilo, ti ćeš tvoj posao da odradiš", sve sam to znao, ali nije lako u tim momentima izaći i pevati s knedlom u grlu, svi se vesele, a tebi nije do života, a ne do pesme. Ima mnogo prijatelja pravih i iskrenih drugova koji su imali negde drugde zakazanih Novih godina, ali su bili tu da mene podrže. Uvek ima onih koji kažu: "Sram te bilo, pevao si kada ti je otac umro", a ima onih koji kažu: "Svaka ti čast, pevao si kada ti je otac umro", to su stvari kojih će uvek biti - rekao je Sloba.

Naime, dok su gledali fotografije iz Slobinog porodičnog albuma, Jelena je konstatovala da zapravo mali Damjan, njihov sin, liči na Radanovića kada je bio mali, a fotografije možete pogledati u galeriji ispod:

Jao, ovde je isti Sloba, samo što si ti deblji, pa ne mogu...Samo mi je razlika što imate drugui oblik ušiju - rekla je Jelena za Damjana, dok su gledali fotografije iz Slobinog porodičnog albuma.

Autor: N. Ž.