'JA SAM TA KOJA JE STVARALA!' Dragana Mirković ŽESTOKO potkačila Tonija u emisiji: Dokazao je kakav je čovek, kod njega...

Juče je kao bomba odjeknula vest da se pevačica Dragana Mirković i Toni Bijelić razvode nakon 24 godine braka.

Kako je Dragana istakla u saopštenju, njih dvoje poslednje tri godine nisu živeli pod istim krovom, a razvod je sve do juče krila od svih.

Pevačica je nedavno gostovala u jednoj emisiji, gde je pričala o tome kako je upoznala Tonija.

- U Beču smo se upoznali, imala sam tamo koncert. On je dao sve od sebe, nema šta nije uradio. Došao je autom po mene, trudio se maksimalno, dobio me je. Moram da priznam da se mnogo trudio, u smislu da mi dokaže kakav je čovek. To me je kupilo, mene ništa drugo nije kupilo kod njega jer nije imalo šta da me kupi. Ja sam ta koja je posle stvarala, meni je bilo svejedno. Ja nosim sa sobom nešto što je najvrednije, a to je moj glas. Ja danas mogu da budem bez ijednog eura, ja ću za nedelju dana zaraditi. Ja nisam materijalista, to sam dokazala hiljadu puta - rekla je Dragana tom prilikom.

Dragana: "Već tri godine ne živimo zajedno"

Dragana je sve obrazložila u saopštenju za medije koje vam prenosimo u celosti.

- Kao neko ko je čitav svoj život zasnovao na iskrenosti, osećam moralnu obavezu da se danas obratim celokupnoj javnosti. Već dugi vremenski period moj odnos sa Tonijem nije više ono što je bio a poslednje tri godine mi praktično vodimo odvojene živote i ne živimo pod istim krovom. Uprkos svim nepomirljivim razlikama, zarad dobrobiti svoje porodice i zato što sam tako vaspitavana, učinila sam sve da spasim zajednicu koju smo nekada imali. Međutim, sa vremenom je taj jaz postao sve veći i shvatila sam da veću štetu činimo svojim najmilijima ostajući na silu u nečemu što odavno ne funkcioniše, nego stavivši tačku na naš brak. Ja svakako ostajemo dosledna svojim principima, svom načinu života, kao što ostajem verna svojoj porodici i svojoj publici, a prema Toniju ću uvek gajiti poštovanje kao prema ocu svoje dece i nekome sa kim sam provela mnogo lepih godina. Zbog svega toga, ovo je moje jedino obraćanje povodom svega, medijima se zahvaljujem na dosadašnjoj saradnji, i molim vas da poštujete ovu odluku i da ne povećavate težinu trenutka kroz koji cela naša porodica prolazi. U nadi da ću vam se sledeći put javiti sa mnogo lepšim vestima, unapred se zahvaljujem na razumevanju - stoji u saopštenju.

Od Tonija ni traga ni glasa

Naša redakcija je u više navrata pokušala da stupi u kontakt sa Tonijem, ali se on na naše pozive nije odazivao.

Odlučio je da obriše profil na Instagramu, koji je s vremena na vreme koristio, pa je tako poslednja njegova objava na ovoj mreži bila o majci, koja mu je preminula u decembru.

Toni još uvek nije izneo svoju stranu priče i do sada nije progovorio o krahu braka sa Draganom. Kako kaže naš izvor, Toni još uvek nije spreman da se oglasi na ovu temu.

Autor: pink.rs